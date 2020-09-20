كتب: هن - 06:29 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020

يعتبر التفاح من الفاكهة الغنية بالعناصر المفيدة للجسم كالحديد، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تقديم التفاح المخبوز مع الشوفان والجوز. مقادير التفاح المخبوز مع الشوفان والجوز 4 حبات تفاح نصف كوب زبدة ربع كوب شوفان ربع كوب سكر بني ربع كوب جوز مقطع Advertisements ملعقة صغيرة قرفة مطحونة ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب رشة ملح آيس كريم للتقديم طريقة تحضير التفاح المخبوز مع الشوفان والجوز سخّنوا الفرن إلى درجة حرارة 375 فهرنهايت. فرّغوا قلب التفاح، واحتفظوا بقاع التفاحة دون قطعها. اخلطوا الزبدة والشوفان في وعاء متوسط مع السكر البني والجوز، والقرفة وجوزة الطيب والملح. احشّوا التفاح بخليط القرفة والجوز. ضعوا التفاح في صينية خبز، وغطوها بورق الألومنيوم واتركوها لمدة نصف ساعة ثم أزيلوا ورق الألومنيوم، واخبزوا التفاح لمدة ثلث ساعة حتى ينضج تماماً. قدموه دافئاً مع الآيس كريم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التفاح المخبوز مع الشوفان والجوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.