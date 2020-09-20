"اللجنة الوطنية" تدين ختان طفلة بالمقطم على يد "داية": "المستشفى بلغتنا"

علاقات و مجتمع

أدانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة الواقعة المؤسفة بشأن إجراء ختان لطفلة تبلغ من العمر 12 عام بمنطقة المقطم، بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس تلقى البلاغ رقم 16363 صباح اليوم، والذي يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 12 عاما إلي مستشفي الحسين الجامعي تعاني من نزيف علي إثر تعرضها لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية والمعروفة بالختان علي يد "داية" بمسكن والدتها بمنطقة المقطم.

وقالت السنباطي إن إدارة المستشفي بادرت بالإبلاغ عن هذه الواقعة والتي تحرر عنها محضر جنح المقطم وتم ضبط الأم وتباشر النيابة العامة التحقيقات وعرض الطفلة علي مصلحة الطب الشرعي.

وأعربت "السنباطي" عن عميق حزنها لهذه الواقعة المؤسفة والتي تعد جريمة بحق فتياتنا لا تسامح معها أبدا، ووجهت بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للطفلة، وكلفت إدارة خط نجدة الطفل بالمتابعة المستمرة للحالة الصحية للطفلة، كما وجهت بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التحقيق القضائي في هذه الجريمة.

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وتؤكد السنباطي أن هذه الجريمة لا تهاون معها أبدا وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتى لا يضيع حق الطفلة البريئة وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتواني في مجابهة تلك الجرائم والإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لملاحقة الجناة فيها، لافتة إلى أن خط نجدة الطفل 16000 يقدم خدمة المشورة بهذا الشأن وناشدت الأهالي بسرعة التواصل للمشورة والتوعية بأضرار جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وذلك على رقم الخط الساخن أو من خلال خدمة الواتس اب على الرقم 01102121600.

ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن غضبها الشديد من استمرار تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم في حق فتياتنا اللاتى لا حول لهن ولا قوه ولا يستطعن الدفاع عن انفسهن بدافع العفة والشرف ، مشيرة ان العفة والشرف يكونان من التنشئة والتربية السليمة على الاخلاق والقيم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الجريمة هي خيانة من الآباء والأمهات للعهد الذي قطعوه على أنفسهم لحماية بناتهم والحفاظ عليهن، وأنه لايوجد أي مبرر يبيح ارتكاب مثل هذه الجريمة أو يسمح بها، مؤكدة أنه على أفراد المجتمع دور كبير في رفض واستنكار هذه الجريمة وعدم السماح بارتكابها مرة أخرى.

ودعت رجال وسيدات مصر الشرفاء بالإبلاغ عن هذه الجرائم على خط نجدة الطفل 16000 حتى نمنع ارتكاب مزيد من هذه الجرائم، مضيفة أن القضاء على هذه الجريمة المؤسفة نهائيا لن تتم إلا بالتكاتف معا كافراد ومؤسسات ضد ختان الإناث.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي نداء للأهالي قائلة: "حافظوا على بناتكم، احموهم من أي أذى، ارفضوا بقوة الممارسات البالية الخاطئة التى ظلت تمارس على مدار عقود في حق بناتنا، اوقفوا نزيف دماء مزيد من الفتيات، وكونوا حريصين على احتواء بناتكن، وتربيتهن على الاحترام والاعتزاز بالنفس والدفاع عن حقهن في الحياة حياة كريمة، والفخر بكونهن ولدن إناث".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن اللجنة لن تتوانى في الدفاع عن حق الفتيات ضد هذه الجرائم، التى تتسبب في الأذى النفسي والجسدي للفتاة والذي يستمر معاها طوال العمر، فهن وحدهن من يدفعن الثمن حسرة وألم وندم.

وفي هذا السياق تتقدم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشكر للنيابة العامة علي مجهوداتها في التحقيق في مثل هذه الوقائع وعلى حرصها الدائم في إنفاذ حقوق الأطفال والفتيات.