حكم عرض المرأة نفسها للزواج من رجل

فتاوى المرأة
ما زالت الأمور التي تخص المرأة والجنس الآخر، خاصة ممن تهم شريحة كبيرة من الشباب تحتاج للعديد من القواعد والتشريعات الدينية التي تُقننها، وتضع لها الأسس التشريعية اللازمة.
ولعل أبرز ما تتناقش فيه السيدات عبر مجموعاتهن الخاصة، هو إمكانية تقدمهن لخطبة الرجال، على عكس العادات والتقاليد السائدة.
حكم المرأة التي تعرض نفسها للزواج
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا بأس أن المرأة المسلمة الرشيدة أن تعرض نفسها بأدب للزواج سواء منها أو من وليها.
وتابع "كريمة" خلال حديثه لـ "هُن" أن الأمر موجود في الأصل من الإسلام، قائلًا: "عبد صالح عرض إحدى ابنتيه على النبي موسى"، مستندًا لقوله تعالى: "إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي".
وأشار إلى أن الأمر أيضًا جاء في السُنة النبوية، مؤكدًا: "جاءت امرأة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهبت لك نفسي، وعرض الرسول الأمر على الصحابة، وبالفعل تزوجت أحد رجال الصحابة الصالحين".
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