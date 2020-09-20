داليا إبراهيم تفتح جدل الحجاب مجددا بين الدين والفن والبحث عن "الشو"

علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة داليا إبراهيم جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرارها بـ"ارتداء الحجاب"، وهو القرار الذي أعاد للأذهان ارتداء عدد من الفنانات الحجاب بعد انزواء الأضواء عنهن سواء بارتدائه أو خلعه، فضلا عن اتخاذ الحجاب مادة للاستهلاك الاعلامي وتباين فتاوى رجال الدين حول إباحة عدم ارتداء الحجاب والتشدد في أنه تكليف قرآني، وبين هذا وذاك اتخذ الحجاب مطية للجماعات المتشددة دينيا لاستغلاله في معاركها الخاصة.

ومن أبرز الحالات التي شغلت المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة بظاهرة "الحجاب" في الوسط الفني كانت الفنانة "حلا شيحة" أخر الفنانات التي خلعت الحجاب وعودتها للفن عام 2019، وذلك بعد قرار اعتزالها في عام 2007 نتيجة لزواجها من شاب يحمل الجنسية الكندية وكان أشهر إسلامه قبل زواجهما.

كما فاجأت الفنانة صابرين جمهورها بتخليها عن الحجاب، بعد نشرها صورا لها عبر حسابها الشخصي وهي بشعرها الطبيعي، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين متابيعها، ولكن على العكس ساندها العديد من زملائها.

وظهرت الفنانة "عبير صبري" في عام 2010 بدون الحجاب، ما أثار غضب العديد من جمهورها، خصوصا بعد تقديمها عدد من البرامج الدينية، وكان خلع الحجاب للفنانة "عبير صبري" بمثابة نقطة انطلاق للعديد من الأعمال الفنية.

وبعد سنوات طويلة قضتها الفنانة القديرة "سهير رمزي" ترتدي الحجاب، ظهرت خلال عيد ميلادها بدونه، كما قلدتها زميلتها "شهيرة".

وسبق هؤلاء الفنانة سوسن بدر كأحد الفنانات التي ارتدت الحجاب، وذلك في اعقاب زلزال 1992، ولكن تركته بعد عامين فقط.

كما تخلت المطربة "شاهيناز" عن الحجاب بعد أن ارتدته لمدة 9 سنوات، وذلك بعد سنوات قليلة من نجاحها في برنامج "ستار ميكر".

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وأثارت المذيعة "رضوى الشربيني" في الآونة الأخيرة الجدل من جديد حول الحجاب بتصريحاتها عنه التي قالت فيها: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعى تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة"، والتي تسببت في تحقيق المجلس معها.

وأكدت دار الإفتاء أن "الحجاب" تكليف إلهي، في الوقت الذي تداول فيه البعض تصريحات خلال السنوات الماضية، منسوبة إلى الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن فى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أنكر خلالها فرض الحجاب.

وقال الهلالي، حينئذٍ، إن الله لم يحسم قضية الحجاب، لافتًا إلى أن الآية التى وردت فى سورة النور وتقول: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِ‌هِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُ‌وجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ‌ مِنْهَا وَلْيَضْرِ‌بْنَ بِخُمُرِ‌هِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ"، موضحًا أن كلمة "إلا ما ظهر منها"، غير محددة ومجهولة والقرآن لم ينص على شىء معين، أما الآية التى وردت فى سورة الأحزاب والتى تقول: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً" لافتًا إلى أن هذه الآية أيضًا غير محددة.

ونفى الهلالي أن يكون أنكر الحجاب، مشيراً إلى أنه ذكر الأقوال الفقهية بكل أمانة، وتم تحريفها بأنه أنكر الحجاب، مؤكداً أنه لا يقدم فتاوى، ولكنه يقدم معلومات فقهية، والمتلقي هو السيد.

وحول ذلك، قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أستاذ الفلسفة والعقيدة جامعة الأزهر، لـ"الوطن"، إنه لا يجب على الأهل إجبار الطفلة على ارتداء الحجاب، ويجب أن تأخذ حقها من الطفولة، حتى لا تكره الطفلة هذه الملابس المغلقة، ويجب أن تأخذ الطفلة حقها من الوقت والملبس ومن كل شيئ يجبه الأطفال.

وأضافت نصير، أن المزايدة من الأهل في الحجاب سيأتي بالسلب على الفتاة، فيجب اختيار الوقت المناسب، وعندما تصل إلى فترة الشباب وتجد الفتاة القدوة في أمها ومن حولها، ستفهم أن الحجاب فرض، وسترتديه عن قناعه ولن تخلعه أبدا عندما تكبر.

من جانبها، قالت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم السلوك لـ"الوطن"، إن الحجاب يجب أن ترتديه الفتاة عن اقتناع، ويجب الابتعاد عن الإجبار تماما، وتعليمهن أن الحجاب فرض ويجب ارتدائه ولكن بعيدا عن العنف .

وأضافت العوضي أن بناتها لسن محجبات ولكنها توضح لهن أنه فرض وتركه خطأ: "ولكن لا أستطيع أن أجبرهن".

عضو الأعلى للشئون الإسلامية: تردد الفنانات بين الحجاب وخلعه يوضح أن الأمر بات "شو إعلامي"

وقال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن تردد الفنانات بين الحجاب وخلعه، يوضح أن الأمر بات "شو إعلامي" واستغلال سيء للدين في التواصل مع الجمهور، وأضاف، نتمني على من تريد لبس الحجاب أن تفكر بشكل أكبر، وكذلك من تريد خلعه، ولكن لا يصطدم الجمهور كل ساعة بلبس الفنانة الفلانية وخلعها للحجاب كل عدة أيام".