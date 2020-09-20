سيدة تروى طبيعة علاقتها بطليقها: تزوجت 5 مرات.. 4 كانوا لطاف وواحد لأ

علاقات و مجتمع

روت سيدة تُدعى "نهلة"، قصة حياتها بعد الطلاق، وطبيعة علاقتها مع طليقها، فذكرت أن علاقتها مع طليقها جيدة جدًا، إلا في التشاور على علاقة زواج جديدة، "ممكن يبوظلي الجوازة" على حد قولها، مضيفة: "إتجوزت 5 رجالة، 4 كانوا لطاف في المعاملة بعد الطلاق وواحد لأ".

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وأضافت "نهلة"، خلال حوارها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، مع الإعلامية سهير جودة، والإعلامية منى عبد الغني، أن أطول فترة زواج كانت 3 سنوات، وأقصرها أسبوعان فقط.

فيما قالت سيدة أخرى، خلال البرنامج دون أن تذكر أسمها، إنها تربطها علاقة قوية بطليقها وكان سند لها في العديد من المواقف، "من الممكن أن يكون هناك علاقة مع أبو الأولاد بعد الطلاق، هذه العلاقة تكون لها حدود ومتحضرة، هذه العلاقة طيبة بينهما".

وأوضحت أنها تأخذ رأي طليقها في الكثير من الأمور، مشيرة إلى أن هناك علاقة ود مستمرة بينهما، مشيرة إلى أن طليقها ساندها خلال فترة زواجها الثانية وقدم لها النصائح حول هذه التجربة، متابعة: "أنا إتجوزت بعد الطلاق بـ4 سنين ومبحبش لقب مطلقة، بحب أبقى زوجة وأتدلع".