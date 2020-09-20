تعاني من حب الشباب؟.. طبيبة جلدية تقدم أفضل الطرق للتخلص منه

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مصطفى عريشة:
حب الشباب من المشكلات الجلدية المزعجة التي تؤثر صحة الجلد، وفي الغالب تترك بعض الآثار والبقع على البشرة، ويعد أصحاب البشرة الدهنية أكثر فئة معرضة للإصابة بحب الشباب، لأن البكتيريا المسببة لهذا المرض الجلد تنشط في الوسط الدهني.
ويبحث الشباب عن الطرق المختلفة التي تساهم في التخلص من تلك الحبوب، وفي هذه السياق قدمت الدكتورة هبة الخضرجي، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل بالليزر، أفضل طرق علاج حب الشباب.
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