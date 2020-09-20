كتب: هن - 12:28 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020

بأكلات بسيطة وبتكلفة اقتصادية تستطيعي أن تضمني لأطفالك الجودة والمذاق الجيد، ولذلك يمكنك أن تحضري لهم فطائر مقلية في المنزل، بخطوات سريعة وغير مكلفة. وإليكِ الطريقة على غرار الشيف نرمين هنو. المقادير دقيق سكر 1/2 ملعقة صغيرة ملح 60 جرام زبدة Advertisements 50 جرام بيض مخفوق 1/4 لتر لبن رايب زيت للقلي طريقة عمل فطائر مقلية في العجان أو الخلاط، اخلطي كافة المكونات الجافة مع الزبدة. ضيفي البيض مع الملح ثم الحليب الرايب. اتركي العجين في الثلاجة لمدة ساعتين. يفرد ويشكل العجين على شكل دوائر باستخدام قطاعة، ثم قومي بطيها وتغليفها من كل الجوانب. احفظيها في الثلاجة حتى تتماسك. قومي بقليها في الزيت الغزير.

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