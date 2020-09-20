الامارات | توقيف مغامر تسلق أعلى ناطحة سحاب في باريس

شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف مغامر تسلق أعلى ناطحة سحاب في باريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف رجل بعد تسلّقه برج مونبارناس، أعلى ناطحة سحاب في مدينة باريس، كما أفاد مصدر في الشرطة.

وأوقف الرجل، مساء أول من أمس، على قمّة البرج البالغ ارتفاعه 209 أمتار، والذي تسلّقه دون أيّ معدّات وقائية، بحسب المصدر عينه.

وانطلق الرجل في مغامرته مع حلول المساء، وأوفد عناصر من الشرطة إلى الموقع، حيث نفذوا عملية نزول بالحبال لتوقيفه، فيما كان قد قطع نصف المسار.

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والرجل، الذي لم يُكشف عن هويته، بولندي قدّم نفسه على أنه سائح.

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