الامارات | أنغام إماراتية في ختام «نغمٌ على ثغر الفجيرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام إماراتية في ختام «نغمٌ على ثغر الفجيرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بأنغام إماراتية، اختتمت فعاليات ملتقى «نغمٌ على ثغر الفجيرة» الموسيقي، الذي نظمه مقهى الفجيرة الثقافي التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية.

وقدمت، في ختام الملتقى، أمسية موسيقية أحياها الفنان الإماراتي جاسم الجاسم، والتي نقلت، أول من أمس، من قاعة كونكورد الفجيرة، عبر البث المباشر على حساب الجمعية على «إنستغرام».

واستهل الجاسم أمسيته بمقطوعة موسيقية، شرقية الروح والهويّة، تلاها عزف لعدد من المقطوعات التي تنوعت بين التراث الإماراتي الأصيل والخليجي لساعة كاملة.

ونظمت فعاليات الملتقى، تحت شعار: «الإمارات رسالة سلام»، خلال الفترة من 12 حتى 18 الجاري، بمشاركة عازفين إماراتيين وعرب، أبرزهم: إيمان الهاشمي على البيانو، ومحمد شمدين على الجيتار، وعدي سليمان على القانون، ومحمد القبلاوي على الكمان، وفاضل الحميدي على التشيلو، وأمجد الجرماني على الناي، وجاسم الجاسم على العود.

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من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد الظنحاني، أن «ملتقى (نغمٌ على ثغر الفجيرة)، في نسخته الأولى، يلقي بالضوء على أهمية الموسيقى داخل المجتمع، وإيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة من الجماهير»، مشيراً إلى أن أهمية الملتقى تنبع من تنوع عروضه على مدار سبعة أيام، مزجت بين الموسيقى العربية الأصيلة والموسيقى الكلاسيكية، إذ شارك بها فنانون من دول عربية عدة.

من جهتها، أكدت مديرة الملتقى، سلمى الحفيتي، أن التجربة الأولى لإطلاق الملتقى الفني لاقت تفاعلاً كبيراً من جمهور منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تفاعلهم اليومي مع الأمسيات الموسيقية السبع التي تضمنها الملتقى، ما انعكس إيجاباً على الذائقة الفنية، والخروج بانطباع جميل، بأن الساحة المحلية لاتزال بحاجة إلى تقديم الموسيقى الأصيلة، التي تعزز قيم المحبة والتسامح بين شعوب العالم.

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