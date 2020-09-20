الامارات | ممنوع الكلام والطعام.. في وسائل النقل العام بالفلبين

شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع الكلام والطعام.. في وسائل النقل العام بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الفلبين 3962 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 283 ألفاً و460، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس.

وذكر المتحدث الرئاسي، هاري روك، أن الرئيس رودريغو دوتيرتي، قرر الإبقاء على التباعد الاجتماعي مسافة متر واحد بين الركاب في وسائل النقل العام.

وأضاف روك أن بروتوكولات الصحة والسلامة، سيتم أيضاً تطبيقها، من بين ذلك «ممنوع الكلام، وممنوع الأكل» داخل مركبة نقل عام.

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وكانت مسافة التباعد الاجتماعي متراً واحداً، في وسائل النقل العام، وقد قلصت إلى 0.75 متر، بدءاً من 14 سبتمبر الجاري، في محاولة لإنعاش الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، ذكرت إدارة النقل أنها «ستنفذ بشكل صارم» قرار الرئيس.

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