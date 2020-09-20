الامارات | «باتمان» يوزع هدايا في «عالم وارنر أبوظبي»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء مفعمة بالمرح والترفيه، احتفلت وجهة عالم وارنر براذرز أبوظبي، مع ضيوفها من العائلات والأصدقاء بيوم «باتمان». ووزع فارس الظلام (باتمان) مجموعة من الهدايا على المشاركين، كجزء من الاحتفال بهذه المناسبة. Advertisements يشار إلى أن محبي «باتمان» يحتفلون بذكرى ظهور الشخصية، في 21 من سبتمبر كل عام. وتحتضن «عالم وارنر براذرز» مجموعة من أشهر الشخصيات العالمية وأبطال القصص تحت سقف واحد، مثل: باتمان، وسوبرمان، وندر وومان، بالإضافة إلى باغز باني، وسكوبي-دو، وتوم آند جيري، وذا فلينستونز، وغيرها من الشخصيات. وتجمع عالم وارنر براذرز أبوظبي بين ست مناطق، تشمل: «متروبوليس»، «غوثام سيتي»، «كارتون جانكشن»، «بيدروك»، «ديناميت غالتش» و«وارنر براذرز بلازا». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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