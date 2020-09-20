الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفايات

لاحظ سكان، في عجمان، انتشار الكمامات وقفازات الأيدي المستعملة على الأرض، خصوصاً بالقرب من المحال التجارية، ومراكز التسوق، إذ يتعمد بعض المتسوقين إلقاءها على الأرض، دون اكتراث لخطورة هذا التصرف، وعدم لياقته.

بطاقة

استغرب متعامل مع بطاقة «نجم» الائتمانية قيام خدمة العملاء بإلغاء بطاقته، ومنحه بطاقة جديدة، دون الرجوع إليه، أو الحصول على موافقته، مشيراً إلى أنه تم تقليص المزايا، التي كان يحصل عليها في بطاقته السابقة، والتي كانت سبباً في موافقته على إصدار البطاقة.

مواقف

دعا مرتادون لجمعية أبوظبي التعاونية، الواقعة في منطقة الميناء، إلى إعادة فتح الباب الخلفي للجمعية، منعاً لتكدس السيارات أمام الباب الرئيس، وفي المواقف القريبة منه.

وقوف

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رصدت قارئة وقوف إحدى المركبات في طريق زعبيل مقابل برج خليفة، لالتقاط صورة شخصية لامرأة كانت تستقل المركبة، غير آبهة بخطورة تصرفها، خصوصاً أن الشارع يشهد حركة مرورية كثيفة، ما عرّضها ومستخدمي الطريق لخطر حقيقي.

تقسيط

فرض أحد البنوك رسوماً إدارية بقيمة 540 درهماً، على طلب تقسيط رسوم مدرسية بقيمة 5000 درهم لمدة ستة أشهر باستخدام بطاقته الائتمانية.

[email protected]

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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