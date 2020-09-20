الامارات | «القرية العالمية»: تجارب استثنائية لضيوفنا في الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن «القرية العالمية»: تجارب استثنائية لضيوفنا في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية بالعالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن أنها ستطلق مبيعات باقاتها لكبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد، في الثالث من أكتوبر المقبل.

وأوضحت القرية أن الباقات تتوافر في ثلاث فئات: البلاتينية والذهبية والفضية، وجميعها توفر الامتيازات ذاتها لكن بكميات مختلفة. ودعت ضيوفها في جميع أنحاء الإمارات للاستفادة من المزايا الجديدة والمضافة، التي توفرها لهم باقات كبار الشخصيات، احتفالاً باليوبيل الفضي، والتي ستكون متاحة حصراً عبر موقع فيرجن ميغاستور الإلكتروني.

من جهتها، قالت مدير إدارة أول للشؤون التجارية في القرية العالمية، خديجة خليفة: «نلتزم في القرية بتوفير تجارب استثنائية لضيوفنا، بدءاً من طرح باقات كبار الشخصيات، للضيوف الذين يحرصون على زيارة القرية العالمية على نحو مستمر، ووصولاً إلى جميع التجارب الثقافية والترفيهية، التي نقدمها لهم خلال الموسم الجديد الذي ينطلق في 25 أكتوبر المقبل».

وأضافت: «نظراً للظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ورغم تعزيز القيمة المضافة والامتيازات التي تقدمها الباقات لمقتنيها، فقد حرصنا هذا الموسم على تخفيض أسعار الباقات لضمان سعادة ضيوفنا. كما قمنا، بفضل الاعتماد على الأنظمة الذكية، بتسهيل عملية الشراء عبر الإنترنت».

وتابعت: «يسرنا التعاون مع (فيرجن ميغاستور)، لتوفير الباقات حصرياً عبر موقعها الإلكتروني، ما يؤكد التزامنا بضمان أكبر قدر من الراحة لضيوفنا، قبل الترحيب بهم في موسم اليوبيل الفضي للقرية العالمية».

وتشتمل الباقات على ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات، إضافةً إلى تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات عند بوابة العالم والبوابة الثقافية، إضافة إلى بطاقات وجهات ترفيهية التي تمنح حامليها إمكانية الاستمتاع بألعاب وجولات كرنفال، والدخول إلى متحف ريبليز صدق أو لا تصدق!® الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحضور العرض الشيّق الذي تتميز به الوجهة في كل موسم. ومن بين المزايا الإضافية الجديدة التي ستوفرها الباقات لهذا الموسم، مركز خدمات وامتيازات مخصص لأصحاب باقات كبار الشخصيات، وخدمة الولوج إلى حسابات شخصية بهم عبر التطبيق الذكي الجديد للوجهة للاستفادة من مختلف المميزات الحصرية. وسيحصل الضيوف، أيضاً، على ميزة الدخول عبر المسار السريع لألعاب مختارة في منطقة كرنفال. ولإضافة جرعة من المرح والتسلية، سيتمكن حاملو بطاقات وجهات ترفيهية المخصصة لباقات كبار الشخصيات من الحصول على نقاط إضافية مجانية تصل إلى 50% عند إعادة شحن البطاقات. كما تمنح الباقات حامليها مجموعة من المزايا التي يمكن استخدامها في وجهات دبي باركس آند ريزورتس، وكلٍّ من سينما روكسي ولاجونا ووتر بارك وذا جرين بلانيت، للاستمتاع بتجارب ترفيهية متكاملة لجميع أفراد العائلة في مختلف الوجهات الترفيهية بالإمارة.

وتتوافر الباقات في ثلاث فئات: البلاتينية والذهبية والفضية، حيث توفر جميعها المزايا نفسها، ولكن بكميات متفاوتة، على أن تتوافر الباقات البلاتينية للبيع بـ 5000 درهم للباقة الواحدة، مع تميزها عن غيرها من الفئات بتوفير موقف محجوز لصاحب الباقة في منطقة مواقف كبار الشخصيات.

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بينما شهدت الباقات الأخرى تخفيضات خاصة لهذا الموسم، إذ يمكن الحصول على الباقة الذهبية بـ1800 درهم، وعلى الباقة الفضية بـ1200 درهم، فيما تبلغ قيمة المزايا التي توفرها هاتان الباقتان 4050 درهماً، و3340 درهماً، على التوالي. ويجب على الضيوف، عند الحصول على باقاتهم تفعيلها قبل زيارتهم الأولى للقرية العالمية، للتمكن من تسجيل مركباتهم في النظام الذكي، الذي يتعرف إلى المركبة بمجرد وصولها عند مداخل ومخارج منطقة المواقف، ويقوم تلقائياً بفتح البوابة للمرور.

«دبي الضمانة»

تستعد القرية العالمية، حالياً، لانطلاق فعاليات موسمها الـ25، في 25 أكتوبر المقبل، وسط تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، للحفاظ على أكبر قدر من الراحة والسلامة لضيوفها، ما أهّلها لتسلم ختم «دبي الضمانة»، الذي يتم منحه بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري واقتصادية دبي وبلدية دبي، تتويجاً للجهود التي يبذلها قطاع الترفيه والتجزئة، للحفاظ على سلامة مرتاديهم من الضيوف.

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أكتوبر المقبل، ينطلق الموسم الجديد للقرية العالمية في دبي.

«الوجهة» ستحتفل هذا العام باليوبيل الفضي، عبر تجارب ثقافية وترفيهية خاصة.

«القرية» أكدت التزامها بضمان أكبر قدر من الراحة للزوار، قبل الترحيب بهم في موسمها الجديد.

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