انتبه.. 5 تفاصيل في سلوك طفلك تشير إلى مشاكل خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

جميع الأطفال يخالفون القواعد، ولكن هناك بعض التفاصيل والتصرفات التي يمكن أن تشير إلى مشاكل خطيرة في سلوك الطفل، نذكرها لكم وفق ما نقل موقع "brightside" الأمريكي.

1- صعب الإرضاء بشأن طعامهم:

في كثير من الأحيان، يكون الأطفال انتقائيين للغاية بشأن خياراتهم الغذائية ويرفضون تناول أطعمة معينة، وقد وجد العلماء أن الأطفال الذين يصعب إرضائهم يتم تشخيصهم بالاكتئاب.

2- حساسون لملابسهم:

قد يشكو الطفل من أن هذا أو ذاك شائك أو أنه يزعجه، وقد يرفضون ارتداء بعض الملابس ويرغبون في ارتداء بعض الملابس الأخرى حتى لو كانت غير مناسبة وغير لائقة.

وفي الوقت نفسه، لا يهتم الطفل بالطقس وقد يرغب في ارتداء قبعة في يوم دافئ ويعتقد العديد من الآباء أن هذه الأمور بسيطة، ولكن في كثير من الأحيان، يمكن أن تكون هذه الأمور علامة على زيادة القلق لدى الطفل.

3- يستخدمون الأدوات الذكية أكثر من المعتاد:

يفضل العديد من الأطفال ممارسة الألعاب على هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر، ووجد العلماء أن إدمان الأدوات الذكية يمكن أن يكون علامة على زيادة القلق والتوتر لدى الطفل.

وإذا رأيت أن طفلك يقضي الكثير من الوقت في التعامل مع هاتفه، فتحدث معه واسألهم عما يشاهدونه.

4- يتوسلون للحصول على ألعاب جديدة:

يعتقد العديد من الآباء أن جميع الأطفال الصغار يتوسلون لشراء شيء ما مع البكاء، ولكن وفقا لعالمة النفس ليودميلا بترانوفسكايا، فإن هذا ليس صحيحا تماما، ويرجع سبب ذلك هو أن الأطفال الذين يعاني من النقص يتوسل دائما للحصول على ألعاب جديدة، حتى لو لم يحتاجونها حقا، ولكنهم يريدون فقط معرفة ما إذا كان بإمكان والديهم الاعتناء بهم أم لا.

5- يبحثون باستمرار عن معلومات جديدة:

وفقا لعلماء النفس، إذا كان الطفل يبحث باستمرار عن المعلومات عبر الإنترنت ويراقب الأخبار ويطرح أسئلة أكثر من المعتاد، فهذه علامة تشير أن طفلك قد أصبح أكثر فضولية وطرح أسئلة، لذا حاول أن تكتشف بعناية ما يزعجهم وأخبرهم أنك على استعداد للاستماع إليهم ومساعدتهم.