لماذا لا تستطيع النوم دون معانقة الوسادة؟.. لـ5 أسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

يفضل الكثير من الأشخاص معانقة الوسادة أثناء النوم، رغم أن هذه العادة يمكن ربطها بوضعية نوم الجنين، إلا أن هناك أسبابًا أخرى، نذكرها لكم بحسب ما جاء في موقع "brightside".

1- يساعد على التقليل من الشخير أو توقف التنفس:

انقطاع النفس النومي هو اضطراب يخلق بيئة نوم مضطربة، ما يؤدي إلى الاستيقاظ باستمرار طوال الليل والشعور بالتعب الصباحي والنعاس طوال النهار، ويمكن لمعانقة الوسادة التقليل من اضطراب النوم.

2- الرغبة في عدم الشعور بالوحدة:

احتضان شيء ما يجعلنا نشعر وكأننا نحتضن شخصا ما، خاصة عندما نكون بمفردنا ونشعر بالتعب ونحتاج إلى شيء نتمسك به، حتى لو كان ذلك يعني احتضان وسادة.

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3- تفضل التعلق القوي:

يمنحك احتضان الوسادة الراحة العاطفية أثناء نومك، وتعتبر في الواقع أنت واحد من أولئك الذين يقدرون الرابطة القوية في علاقاتك، خاصة بين الأسرة، إضافة إلى كونك شخصًا مفيدًا للغاية، تهتم بالأشخاص الذين تحبهم.

4- معتاد على العناق أثناء نومك:

إذا كنت قد أنشأت بالفعل روتينا في مرحلة ما، مثل الاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا أو القيام بنفس روتين الصباح والمساء، فأنت في الواقع صاحب توجه روتيني يومي، لذا عندما تعانق شيئا كل ليلة قبل النوم، فهذا يعني أن هذا أصبح من روتينك اليومي أيضا.

5- أنت تميل إلى العناق عند الشعور بالقلق:

يؤدي الشعور بالقلق إلى صعوبة النوم، لذا من الأفضل دائمًا أن تجعل سريرك منطقة راحة، إضافة إلى أنه قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من القلق إلى عناق الوسادة لتخفيف قلقهم.