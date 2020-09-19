احذر.. هذا ما يحدث إذا تناولت "بسكويت أو باتيه تعرض للشمس لفترة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

يضطر الكثير منا لشراء وتناول الأطعمة المحفوظة التي تباع بالأكشاك والسوبر ماركت، كالبسكويت والباتيه والبطاطس المحفوظة، ونغفل التأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها، من حيث تاريخ الإنتاج وأيضاً ظروف التخزين وتعرضها للشمس ولحرارة مرتفعة قد تجعلها فاسدة.

نستعرض ما قد تسببه هذه الأطعمة من أضرار عند تعرضها لظروف تخزين غير مناسبة كأشعة الشمس، وفقاً لما ذكره الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية والسموم لـ"الخليج 365".

- عند زيادة حرارة تخزين هذه الأطعمة المحفوظة، تشبه تماماً وجود طعام خارج الثلاجة، ما يجعلها بيئة خصبة لنمو البكتيريا والتعفن ويقلل فترة الصلاحية للمنتج.

- يؤثر على الصفات الأساسية للمنتج كتغير رائحته ولونه، ويتأثر كذلك الحشو الداخلي ومذاقه.

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- المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع هذه المنتجات تتفاعل مع أشعة الشمس والحرارة وتنتقل من الغلاف للطعام، ويتم تلوثه بالمعادن الثقيلة والسموم، وينطبق ذلك على كل شيء مخزن من الأطعمة والمشروبات كالماء والعصائر والمأكولات.

- هذه المواد الكيميائية المهاجرة من الأغلفة للغذاء تسبب أوراما سرطانية، والتأثير على الذاكرة والزهايمر.

- تلف وتعفن هذه المواد يسبب اضطرابات بالجهاز الهضمي، بداية بمغص في المعدة والشعور بالقيء والإسهال وصولاً للتسمم الغذائي، تتدرج هذه الأعراض حسب مناعة الشخص والجرعة المعرض لها من هذه الأطعمة التالفة.

- عند شعور الشخص بزيادة هذه الأعراض تدريجيا يجب عليه التوجه للمستشفي فوراً لتلقي العلاج المناسب.

وينصح "حماد" بتجنب شراء الأطعمة من الأكشاك والمحال التجارية التي لا تطبق شروط تخزين صحيحة للمنتجات، خاصة الذين يعرضون بضاعتهم في الشارع وتتعرض بشكل مباشر للشمس.