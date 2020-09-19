مدرس صيني يعنف طالبة حتى الموت بسبب إجاباتها الخاطئة

علاقات و مجتمع

في واقعة أحدثت ضجة كبيرة، عاقب معلم رياضيات إحدى تلميذاته حتى الموت لأنها أجابت بشكل خاطئ على سؤولين.

ووفقا للوكالة الروسية "نوفوستي" فإن معلم الرياضيات في احدى المدارس الابتدائية في مقاطعة سيتشوان الصينية لجأ إلى معاقبة تلميذة بسبب اجابتها الخطأ.

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وأفادت أسرة الطالبة، أنه بالتزامن مع اليوم الذي تحتفل فيه الصين بعيد المعلم 10 سبتمبر حملت التلميذة، التي تبلغ من العمر 10 سنوات، الزهور لتهنئة معلميها، بمن فيهم معلم الرياضيات.

وأضافت الأسرة، أنه في حوالي الساعة التاسعة صباحا لم تتمكن التلميذة من الإجابة على سؤالين، فقرر المعلم إجبارها على الجلوس على ركبتيها، وبدأ في سحبها من أذنيها وضربها على رأسها.

وبحسب شقيقتها التوأم، التي كانت معها في نفس الصف، لم تتمكن الطالبة من الوقوف بعد العقوبة، وساعدها زملاؤها على العودة لمقعدها.

وبعد مرور 3 ساعات اتصل المعلم بجدة الفتاة وطلب اصطحاب حفيدتها من المدرسة، وعند وصولها إلى المدرسة، رأت الجدة أن حفيدتها لا تستطيع التحدث وفتح عينيها، وبعد نقلها إلى المستشفى توفيت الفتاة.

وبحسب جدتها، فإن الفتاة كانت تخشى بشدة حضور دروس هذا المعلم، حيث لجأ في كثير من الأحيان إلى العقاب البدني.