"القومي للمرأة": ندرس تقليل أيام عمل السيدات وبعض الرجال

علاقات و مجتمع

قالت شيماء نعيم، مدير عام سياسات التخطيط بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس يدرس مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التسهيل على المرأة العاملة التي لديها أطفال أقل من 12 سنة خاصة مع وجود يومين فقط للدراسة.

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وأضافت "نعيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية سناء منصور، على شاشة "DMC"، أن الأمر لن يقتصر على السيدات فقط ولكن الدراسة ستشمل الرجال المسئولين عن رعاية أطفالهم، على أن يكون عمل هذه الأيام من خلال المنزل ولن يؤثر على التقييم السنوي في العمل.

وذكرت مدير عام سياسات التخطيط بالمجلس القومي للمرأة، أن امتلاك التكنولوجيا سهل العمل من المنزل، كما أن وزارة الاتصالات تدرب السيدات في الفترة الأخيرة للتسهيل عليهن، مؤكدة جاهزية عرض الاقتراحات الأسابيع المقبلة قبل بدء الدراسة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد طالب الحكومة بدراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسى الجديد، قائلاً: "هناك أسر تعمل وتربط نفسها على أنها متواجدة في العمل مع انتهاء اليوم الدراسي وتصطحب أولادها.. وهذا العام الوضع مختلف، فالطلاب في المنزل.. ولذلك علينا دراسة وضع المرأة العاملة في إطار تخفيف الحضور للمدارس".