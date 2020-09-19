ماجد المصرى يحتفل بخطبة ابنته ماهيتاب على رجل أعمال

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان ماجد المصري مساء أمس، بخطوبة نجلته الكبرى ماهيتاب، على رجل الأعمال مصطفى القاضي، وذلك في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشر المصري صورة لابنته والقاضي معلقًا عليها :"تم بحمد الله خطوبة ابنتي ماهيتاب ومصطفي القاضي وعقبال عندكم جميعا".

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كما نشرت طليقته منى إش إش صورة لنجلتها معلقة عليها : "ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم ربنا يحميكم ويحفظكم قراءة فاتحة قلب قلبي حبيبة أمها ماهيتاب وعريسها الغالي مصطفي قاضي ربنا يسعدكم ويهنيكم ويتمم لكم على خير يارب العالمين".

يذكر أن "ماهيتاب" ابنة ماجد المصري من زوجته السابقة "إش إش" ظهرت بفستان طويل باللون الأبيض ومكياج بسيط.