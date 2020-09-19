سناء منصور تشيد بتقدير السيسي للمرأة: يطلق عليهن عظيمات مصر

علاقات و مجتمع

قالت الإعلامية سناء منصور، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يذكر السيدة المصرية دائما بكل صفات الجمال والود والاحترام، ويستخدم دائما وصف "عظيمات مصر"، وأخذ على عاتقه منذ تولي الحكم، فتح آفاق جديدة للمرأة المصرية، ويجيب على أسئلة يمكن أن تطرحها للمرأة، لكن الرئيس يسبق السيدات ويوفر لهن مطالبهن.

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وأضافت "منصور"، خلال تقديمها برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "DMC"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشار أثناء افتتاح عدد من المنشآت التعليمية في الإسكندرية، إلى أن عدم حضور الطلاب بشكل يومي في المدارس في العام الدراسي الجديد، سيسبب مشكلات للأم العاملة، لذا وجه الرئيس كلامه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووضح أن الأمر يحتاج إلى دراسة.

وأشارت الإعلامية، إلى أن السيسي تحدث عن إمكانية أن تكون الأولوية للسيدات التي لديهن أطفال في عمر المدارس في أخذ أجازة، وهذا ضمن سلسلة طويلة من الرئيس لتكريم السيدة المصرية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، طالب الحكومة بدراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسى الجديد، قائلاً: "هناك أسر تعمل وتربط نفسها على أنها متواجدة فى العمل مع انتهاء اليوم الدراسى وتصطحب أولادها.. وهذا العام الوضع مختلف، فالطلاب فى المنزل.. ولذلك علينا دراسة وضع المرأة العاملة فى إطار تخفيف الحضور للمدارس".