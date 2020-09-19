منها الغدة الدرقية.. 8 أسباب مرضية تسبب زيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن:
يبحث الكثير عن طرق تساهم في التخلص من الوزن الزائد والسمنة، فيلجأون إلى ممارسة الرياضة، واتباع أنظمة غذائية محددة، إلا أن النتيجة تكون سلبية، وفي هذه الحالات غالبًا قد يكون سبب زيادة الوزن مرضيًا.
فهناك العديد من الأمراض التي تسبب زيادة الوزن.
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