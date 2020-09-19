‏تعاني من الصداع النصفي؟.. إليك طرق علاجه والوقاية من نوباته

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد: حسناء الشيمي تتعدد العوامل المثيرة لحدوث نوبات الصداع النصفي المؤلمة، خاصة أنه من الأمراض المزمنة التي تحدث نتيجة وجود اضطراب في الضفيرة العصبية تخرج عنه ومضات كهربية ينتج عنها انقباض في عضلات الشرايين، ما يتسبب في تعرض المصاب بنوبات صداع نصفي. ويكشف الدكتور أحمد كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، أسباب حدوثه وطرق علاجه. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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