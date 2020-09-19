أقل عرضة للإصابة 5 مرات.. دراسة تكشف تأثير ارتداء النظارات على كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

توصلت دراسة جديدة إلى أن ارتداء النظارات يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجد باحثون من الصين أن مرضى كوفيد-19 كانوا أقل عرضة بخمس مرات للإصابة بالمرض من عامة السكان، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

يقول الباحثون، من المستشفى الثاني التابع لجامعة نانتشانج بالصين، إنهم يعتقدون أن السبب في ذلك هو أن مستقبلات ACE-2، التي يلتصق بها الفيروس للدخول للخلايا البشرية وإصابتها، يمكن العثور عليها في العين.

تقدم النتائج أيضًا مزيدًا من الأدلة على سبب وجوب ارتداء العاملين في مجال الرعاية الصحية للنظارات لحماية العين ولماذا يجب تركيز المزيد من الاهتمام على التدابير الوقائية مثل غسل أيديهم بشكل متكرر وتجنب لمس وجوههم.

بالنسبة للدراسة، التي نُشرت في مجلة JAMA Ophthalmology، نظر الفريق في 276 مريضًا تم تشخيص إصابتهم بـ كوفيد-19 بين 27 يناير و 13 مارس.

ارتدى ثلاثون مريضاً نظارات طبية (10.9٪)، بما في ذلك 16 شخص يعاني من قصر النظر و14 حالة من طول النظر، لم يرتد أي من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس عدسات لاصقة أو خضعوا لعملية جراحية لتصحيح الرؤية.

ما مجموعه 16 مريضا، جميعهم من قصر النظر، كانوا يرتدون نظارات لمدة طويلة، لأكثر من ثماني ساعات في اليوم، وهو ما يمثل 5.8 في المائة.

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بالنسبة لعامة السكان، نظر الباحثون في الدراسة قبل عقود من الزمان، للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين سبعة إلى 22 عامًا في مقاطعة هوبي، حيث ارتدى 31.5 بالمائة منهم نظارات لقصر النظر.

في وقت نشر الدراسة، كان هؤلاء الطلاب تتراوح أعمارهم بين 42 و57 عامًا، بالقرب من متوسط العمر البالغ 31 عامًا لمرضى كوفيد-19، وهذا يعني أن عامة الناس تزيد احتمالية ارتدائهم للنظارات الطبية اليومية بمعدل 5.4 مرات مقارنة بمن تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا.

كتب المؤلفون للدراسة: "كان الاكتشاف الرئيسي الذي توصلنا إليه هو أن المرضى الذين يعانون من كورونا، والذين يرتدون النظارات لفترة طويلة كل يوم، كانوا قليلين نسبيًا، وهو ما قد يكون دليلًا أوليًا على أن مرتدي النظارات يوميًا أقل عرضة للإصابة بكوفيد-19.

يفترض الباحثون أن إطارات النظارات تمنع مرتديها من لمس أعينهم، وبالتالي تجنب نقل الفيروس من اليدين إلى العينين، لقد وجدت بعض الدراسات مؤخرًا أن العيون تنتج الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2، مما يجعل الأعضاء هدفًا رئيسيًا لنقل الفيروس.

لم يتم العثور على فيروس كورونا على سطح العين فحسب، بل أيضا داخل الدموع، قد يفسر هذا سبب إصابة ما يصل إلى 12 بالمائة من مرضى كوفيد-19 بما يسمى بـ "المظاهر العينية"، مثل الاحمرار والتورم.

كتب المؤلفون: "لذلك، تعتبر العيون قناة مهمة لدخول السارس- CoV-2 ، إلى جسم الإنسان، بالنسبة لمن يرتدون النظارات يوميًا، قد يصبح ارتداءها عاملاً وقائيًا، مما يقلل من خطر انتقال الفيروس إلى العين، كما يؤدي إلى قلة احتمالية إصابة مرتدي النظارات الطبية على المدى الطويل بفيروس كورونا".

في حين قالت الدكتورة ليزا ماراجاكيس، الأستاذة المساعدة في الطب وعلم الأوبئة في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، إن على الناس عدم ارتداء النظارات إذا لم يكونوا بحاجة إليها، لكن هذه الدراسة تؤكد أنه يجب على الجميع ارتداء النظارات في الأماكن العامة لحماية أعينهم وأنفسهم من الإصابة بكورونا.