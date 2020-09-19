"علقة موت" من فتاة لشاب حاول التحرش بوالدتها في الرياض

علاقات و مجتمع

موجة تعاطف كبيرة سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي السعودي بعد تداول مقطع فيديو لشابة تدافع عن والدتها بعد أن أقدم شاب على التحرش بها.

ووقعت المشاجرة في مكان عام بالعاصمة السعودية الرياض بين الفتاة والشاب، والتي وقف العشرات يتابعونها ويردونها بكاميراتهم المحمولة، وعلى الفور تم رفعها عبر تويتر.

المشاهد التي انتشرت على نطاق واسع وثقت لحظة اندفاع الفتاة نحو شاب وتقوم بضربه وتصرخ عليه، بينما يحاول هو الدفاع عن نفسه، قبل أن يتدخل حارس أمن تواجد في المكان للتفريق بينهما.

وعلق مغردون على الواقعة التي أصبحت "تريند" في المملكة، قائلين إن الحادث وقع في منطقة "يو ووك" للتسوق شمال الرياض، مشيرين إلى أن الشاب تحرش بوالدة الفتاة بادئ الأمر، ما دفع الفتاة التي وصفوها بـ "بطلة الفيديو" للهجوم عليه دفاعا عن أمها.

Advertisements

وأعرب سعوديون عن غضبهم ووتعاطفهم مع الفتاة ووالدتها وطالبوا بالقبض على الشاب ومعاقبته.

وعلى جانب آخر انتقد البعض تكرار حوادث تحرش مماثلة في المكان، ودعوا إلى وجود أكبر لدوريات أمن راجلة في هذه المنطقة، التي تستقطب عددا كبيرا من المتسوقين ومن الجنسين.