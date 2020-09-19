الامارات | السجن 15 سنة لنجلي المنتج الفني أحمد السبكي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة نجلي المنتج الفني أحمد السبكى كريم وخالد بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهما بحيازة مخدرات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأخلت سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة. وألقت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نجلي السبكي عقب حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والممثلة هنا الزاهد، إذ كان المخرج كريم السبكي وأخوه خالد من المدعوين، واستوقفهما كمينٌ أمني بمنطقة قصر النيل بالقاهرة، حيث أقيم الحفل، وبتفتيش السيارة التى كانا يستقلانها عثر على عدة لفافات من مخدر الهيروين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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