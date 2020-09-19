شقيقة عروس عين شمس تروي تفاصيل مصرعها: "جوزها ضربها وقال ماتت بسبب كورونا"

علاقات و مجتمع

"حق أميرة لازم يرجع".. هاشتاج أطلقه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مرفقين به صورة عروس شابة مع صور طفلتيها التوأم، متهمين زوجها "معاذ. م"، والذي يعمل مهندس زراعي، بقتلها عقب التعدي عليها بالضرب المُبرح.

روايات عِدة ظل الرواد يتداولونها، عن أسباب وفاة الزوجة، بين مصرعها نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا المنتشر، أو بسبب بطش زوجها بها، الأمر الذي حسمته شقيقة الضحية، وتحريات الأجهزة الأمنية، التي كشفت عن لغز مقتل الأم الشابة على يد زوجها.

وأكدت التحريات أن الزوجة ماتت بعدما تعدى عليها بالضرب المُبرح، وقام بحبسها بسبب دفاعها عن بناتها، بل قرر الإدعاء أنها توفيت نتيجة إصابتها بالفيروس في محاولات منه لمنع الكشف عليها والوصول للحقيقة.

اختي اتوفت من 41 يوم وجوزها السبب

وتقول أسماء فخر الدين، شقيقة "شيماء" التي لقيت مصرعها، إن الضحية توفيت منذ 41 يوما وليس منذ يومين كما يعتقد البعض، موضحة: "الدنيا قامت دلوقتي بعد ما واحدة من جيرانها شهدت ضد جوزها وبيتحقق معاه".

وتابعت شقيقة المتوفية خلال حديثها لـ"هُن": "جوزها بيضربها من زمان، كان آخرها يوم 4 اغسطس الماضي، وده قبل وفاتها، والجيران شافوه، فضل سايبها تعاني من آثار الضرب وحبسها لحد ما ماتت وكذب وقال كورونا".

أختي قالت في العناية المركزة قبل ما تموت إنه ضربها.. وكانت بتدافع عن بناتها

تتذكر شقيقة الضحية، ما حدث وقت الحادث، قائلة: "الحوار كله إنه كان بيتخانق مع واحدة من البنات اللي عندهم سنتين، عشان كانت بتبوظ الأكل وهي عيلة مش فاهمة، حاول يضربها وأختي دافعت عنها طبعا ومنعته، راح ضاربها ضرب شديد جدًا لدرجة إنها مبقتش قادرة تتنفس ودايخة وحطلها التهاب في دراعها اليمين وتورم بسبب ضربه وتعذيبه فيها".

وأضافت: "أختي وقتها كلمتني وطلبت مني أوديها المستشفى وفعلا أقنعته نوديها، قعد يقولي تلاقي عندها كورونا، وأنكر إنه ضربها، وإنه كان حابسها وسايبها تعاني لحد ما أثر عليها، حصلها التهاب في الأوعية الدموية".

واستطردت: "التقرير الطبي قال إن إصابتها التهاب في الأوعية الدموية وتلف في خلايا الرئة وتجلطات في الأوعية الدموية، وبلغونا في المستشفى إنها قبل ما تموت قالت إن جوزها هو السبب في ضربها وتعذيبها، وبناء عليه وردت إشارة من المستشفى إلى قسم شرطة عين شمس".

Advertisements

البنات أنا اللي هربيهم والشاهدة قالت شافته بيخنقها

وأكدت "أسماء" شقيقة ضحية "عين شمس" أنها تحتفظ ببنات شقيقاتها لديها، قائلة: "أنا هربيهم مع ابني، دول بنات أختي الله يرحمها زي بناتي".

واختتمت: "مستنية نتيجة التحريات خصوصًا إننا حررنا محضر فعلًا برقم 6331 إداري عين شمس 2020، وبناء عليه واحدة من الجيران شهدت إنها شافت الخناقة وهو بيضربها ويخنقها".

وحصلت "هن" على صورة من التقرير الطبي الخاص بتشخيص الضحية.

التحريات تُحقق مع الزوج المتهم

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، أن زوج الضحية تعدى عليها بالضرب أثناء تصديها له عقب محاولته ضرب أبناءه.

وأضافت التحريات أن المتهم استمر في ضرب المجني عليها حتى سقطت على الأرض جثة هامدة، وقام بنقلها إلى المستشفى لابعاد الشك عنه إلا أن المباحث تمكنت من كشف غموض الواقعة، وتحفظت على المتهم.

وقالت مصادر مطلعة، إن القوات ضبطت الزوج وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، وبدأت في مناقشته حول ملابسات الواقعة.

وأضافت المصادر أنه جرى إخطار جهات التحقيق المختصة، وانتقل محقق النيابة إلى المستشفى وتم مناظرة الجثة، وقررت النيابة عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

وتواصل قوات الأمن تحت قيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية، جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتستمع لأقوال أسرة المجني عليها التي اتهمت الزوج بقتل ابنتهم، ولاتزال التحقيقات مستمرة.