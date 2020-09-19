كورونا اليوم.. 22 طفرة للفيروس.. ومفاجأة بشأن اللقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر الخليج 365، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

عدد الطفرات

شهد العالم إلى حد الآن ظهور بضعة آلاف طفرة للفيروس التاجي، مع ذلك فإن 22 طفرة فقط تم تسجيلها كتحورات ثابتة تنتقل باستمرار من فيروس إلى آخر بالوراثة.

وفقا لروسيا اليوم، فإن العدد الاجمالي لطفرات تظهر في سلالات فيروس SARS-CoV-2 يقدر بآلاف الطفرات، إلا أن بعضها فقط استقر وصار ينتقل من فيروس إلى آخر بشكل مستمر.

مفاجأة بشأن اللقاحات

توصلت دراسة جديدة إلى أن الفيروس المسبب لـ كوفيد-19، والمسمى سارس-كوف-2، SARS-CoV-2، يتحور بمعدل بطيء بشكل غير عادي.

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النتائج مطمئنة للأطباء وعلماء الأوبئة لأنها تشير إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض سابقًا سيحصلون على الحماية من الإصابة مرة أخرى، كما أنه يعطي الأمل في أنه عندما يتوفر لقاح، سيكون فعالاً على المدى الطويل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

انخفاض متوسط العمر

ذكرت دراسة نُشرت في مجلة PLOS One، أن فيروس كورونا "كوفيد -19" قد يتسبب في انخفاض متوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم، بما يصل إلى تسع سنوات.

ويُظهر التحليل العالمي لمتوسط العمر المتوقع، أن الوباء يمكن أن يتسبب في انخفاض قصير الأجل في متوسط العمر المتوقع في العديد من المناطق، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

هل يتحول كورونا لمرض موسمي؟

وفقا لصحيفة "thesun" البريطانية، تأمل منظمة الصحة العالمية أن يكون جائحة الفيروس التاجي أقصر من الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، وأن يستمر أقل من عامين.

الفيروس التاجي سيكون موجودًا إلى الأبد بشكل أو بآخر، وفقا للسير مارك وولبورت، وهو عضو في المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (Sage) التابعة للحكومة البريطانية، إن التطعيمات ستكون مطلوبة على فترات منتظمة، حسب بي بي سي.

يوضح مقال بحثي في Frontiers in Public Health ما يلي: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان SARS-CoV-2 سيصبح موسميًا في النهاية أم أنه سيستمر في الانتشار على مدار العام."