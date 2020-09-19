حظك هذا الأسبوع: اعتراف بالحب للسرطان.. ومكاسب مادية لـ "الثور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:
هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope":
-برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):
عاطفياً: حاول أن تتجاوز سريعا مشاعر الحزن والإحباط التي بداخلك بسبب علاقتك بشريكك قبل أن تتحول لأزمة.
مهنياً: انتبه إلى صحتك، وحاول أن توفر وقت لممارسة التمارين الرياضية البسيطة بجانب عملك.
-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: حان الوقت لتعزيز علاقاتك مع أبنائك وشريك حياتك، حتى ترجع الأمور إلى طبيعتها.
مهنياً: من المحتمل أن يكون الحظ حليفك هذا الأسبوع وتحصل على مكاسب مادية من العمل.
-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):
عاطفياً: تجنب العناد، وحاول أن تستمع إلى شريكك، فربما لا تكون على حق هذه المرة.
مهنياً: ترهق نفسك بكثرة التفكير بشأن مستقبلك المهني، لذا يفضل الاسترخاء مع أخذ قسط من الراحة لفترة.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):
عاطفياً: هذا الأسبوع مناسب لك للتعبير عن مشاعرك والاعتراف بحبك لشريك حياتك.
مهنياً: هناك من يتطفل على حياتك ويتمنى لك الشر، حاول الا تتحدث وتتفاخر بأمورك المهنية أمام الآخرين.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس) :
عاطفياً: تشعر بالقلق والتوتر لأنك تبدأ مرحلة جديدة في حياتك مع شريكك، فهذا الشعور طبيعي، لا تقلق.
مهنياً: ظروف عملك تجبرك على اهمال أمورك عائلتك والابتعاد عنهم لأوقات طويلة، فاحذر من هذا الأمر قد يسبب لك كارثة.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):
عاطفياً: عليك بتغير عاداتك اليومية مع شريك حياتك، لكسر حالة الملل التي تشعر بها.
مهنياً: تنتظرك فرصة مهنية أفضل فلا تتردد في اتخاذ القرار، حتى تحصل على مكاسب مالية مضاعفة.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر) :
عاطفياً: عليك بتوفير وقت أكثر للراحة والحديث مع شريكك، لقد أجهدت نفسك في العمل الفترة الماضية.
مهنياً: تريد أن تغير من وضع شيئا ما في عملك، ولكن احذر فهذا قد يعرضك لبعض المشاكل.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):
عاطفياً: ستقابل شخصا مصادفة سيكون له تأثير كبير في حياتك العاطفية على المدى البعيد.
مهنياً: تضطر لاتخاذ قرارات صعبة للغاية، وعليك تحمل مسؤوليتها، وسوف يكون لها تأثير قوي على حياتك المهنية.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):
عاطفياً: تجنب كثرة انتقادك لشريك حياتك، لأن هذا يضعف من العلاقة بينكما.
مهنياً: استغل فرصة شعورك بالنشاط والحيوية في تحقيق أهدافك على الصعيد المهني.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):
عاطفياً: تشعر بالإحباط و الملل بعلاقتك بشريكك، لذا حاول أن تجدد حياتك من خلال القيام ببعض الأنشطة المختلفة معه.
مهنياً: حافظ على هدوءك في عملك، للحصول على ما ترغب في تنفيذه من خطط متعلقة بالوظيفة.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير):
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، ربما تواجهك بعض المشكلات مع شريكك، ولكن عليك أن تتحلى بالهدوء والصبر، وأن تنتظر الأمور تسير كما ينبغي.
مهنياً: تشعر بالنشاط و الحيوية هذا الأسبوع، ولديك الكثير من المهام ترغب في تنفيذها.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):
عاطفياً: عليك التفكير جيدا قبل أتخاذ القرارات المتعلقة بشريكك، ولا تتعجل في إصدار الأحكام الخاصة به.
مهنياً: الخطط التي كنت تريد تنفيذها أوشكت أن تتحقق، وستحصل على مساعدة من حولك من كافة الجوانب.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع: اعتراف بالحب للسرطان.. ومكاسب مادية لـ "الثور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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