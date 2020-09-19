حظك هذا الأسبوع: اعتراف بالحب للسرطان.. ومكاسب مادية لـ "الثور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope":

-برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

عاطفياً: حاول أن تتجاوز سريعا مشاعر الحزن والإحباط التي بداخلك بسبب علاقتك بشريكك قبل أن تتحول لأزمة.

مهنياً: انتبه إلى صحتك، وحاول أن توفر وقت لممارسة التمارين الرياضية البسيطة بجانب عملك.

-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: حان الوقت لتعزيز علاقاتك مع أبنائك وشريك حياتك، حتى ترجع الأمور إلى طبيعتها.

مهنياً: من المحتمل أن يكون الحظ حليفك هذا الأسبوع وتحصل على مكاسب مادية من العمل.

-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):

عاطفياً: تجنب العناد، وحاول أن تستمع إلى شريكك، فربما لا تكون على حق هذه المرة.

مهنياً: ترهق نفسك بكثرة التفكير بشأن مستقبلك المهني، لذا يفضل الاسترخاء مع أخذ قسط من الراحة لفترة.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):

عاطفياً: هذا الأسبوع مناسب لك للتعبير عن مشاعرك والاعتراف بحبك لشريك حياتك.

مهنياً: هناك من يتطفل على حياتك ويتمنى لك الشر، حاول الا تتحدث وتتفاخر بأمورك المهنية أمام الآخرين.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس) :

عاطفياً: تشعر بالقلق والتوتر لأنك تبدأ مرحلة جديدة في حياتك مع شريكك، فهذا الشعور طبيعي، لا تقلق.

مهنياً: ظروف عملك تجبرك على اهمال أمورك عائلتك والابتعاد عنهم لأوقات طويلة، فاحذر من هذا الأمر قد يسبب لك كارثة.

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-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):

عاطفياً: عليك بتغير عاداتك اليومية مع شريك حياتك، لكسر حالة الملل التي تشعر بها.

مهنياً: تنتظرك فرصة مهنية أفضل فلا تتردد في اتخاذ القرار، حتى تحصل على مكاسب مالية مضاعفة.

-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر) :

عاطفياً: عليك بتوفير وقت أكثر للراحة والحديث مع شريكك، لقد أجهدت نفسك في العمل الفترة الماضية.

مهنياً: تريد أن تغير من وضع شيئا ما في عملك، ولكن احذر فهذا قد يعرضك لبعض المشاكل.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

عاطفياً: ستقابل شخصا مصادفة سيكون له تأثير كبير في حياتك العاطفية على المدى البعيد.

مهنياً: تضطر لاتخاذ قرارات صعبة للغاية، وعليك تحمل مسؤوليتها، وسوف يكون لها تأثير قوي على حياتك المهنية.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):

عاطفياً: تجنب كثرة انتقادك لشريك حياتك، لأن هذا يضعف من العلاقة بينكما.

مهنياً: استغل فرصة شعورك بالنشاط والحيوية في تحقيق أهدافك على الصعيد المهني.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):

عاطفياً: تشعر بالإحباط و الملل بعلاقتك بشريكك، لذا حاول أن تجدد حياتك من خلال القيام ببعض الأنشطة المختلفة معه.

مهنياً: حافظ على هدوءك في عملك، للحصول على ما ترغب في تنفيذه من خطط متعلقة بالوظيفة.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير):

عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، ربما تواجهك بعض المشكلات مع شريكك، ولكن عليك أن تتحلى بالهدوء والصبر، وأن تنتظر الأمور تسير كما ينبغي.

مهنياً: تشعر بالنشاط و الحيوية هذا الأسبوع، ولديك الكثير من المهام ترغب في تنفيذها.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):

عاطفياً: عليك التفكير جيدا قبل أتخاذ القرارات المتعلقة بشريكك، ولا تتعجل في إصدار الأحكام الخاصة به.

مهنياً: الخطط التي كنت تريد تنفيذها أوشكت أن تتحقق، وستحصل على مساعدة من حولك من كافة الجوانب.