أجمل إطلالات كارينا كابور لعام ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - كارينا كابور، ممثلة هندية لعبت عدة أدوار بطولية في عدد من الأفلام الهندية، وحازت على عدة جوائز أبرزها جائزة فيلم فير لأفضل ممثلة صاعدة، وذلك منذ أن بدأت مسيرتها في عام 2000، وتوالت نجاحاتها إلى أن دخلت مصاف أعلى النجمات أجرًا وأكثرهن نجاحًا. وجدير بالذكر أن كارينا تنحدر من أُسرة معروفة في عالم الفن؛ فهي حفيدة الممثل وصانع الأفلام راج كابور، ووالدها راندير كابور هو ممثل ناجح في فترة السبعينيات، إلى جانب عمها ريشي كابور الذي ما زال يعمل في هذا المجال حتى الآن، كما أن أختها هي الممثلة كارشيما كابور، التي كانت من أفضل الممثلات وأبرزهن في فترة التسعينيات، وهناك الكثير من عائلتها ممن يعملون في مجال الإخراج والإنتاج والكتابة، ونجاح عائلتها وشهرتها سهل على كارينا دخول عالم التمثيل واحترافه. وعلى صعيدها الشخصي تتميز كارينا باختيار الأزياء الأنيقة والبسيطة المتناسبة مع أغلب المناسبات اليومية، لذا استوحينا لك منها عدة خيارات، فاتبعي أفكارًا لأزيائك من أسلوبها.

تنسيقات خريفية من كارينا كابور

تنسيقات خريفية

مع اقتراب موعد دخول فصل الخريف، نقدم لكِ -عزيزتي- الكثير من الإطلالات المتناسبة لهذا الموسم من وحي كارينا كابور، حيث أطلت ببنطال واسع من الساتان الرمادي مع بلوزة بنية ومعطف طويل أبيض مزين بالبني، وتزينت لتكمل جمال مظهرها بعقد فضي بفصوص ضخمة ونظارات شمسية، ولخيار آخر ظهرت ببنطال من الجينز الأزرق مع بلوزة زيتية ذات أكمام طويلة ووشاح بني للرقبة، واعتمدت المكياج المرتكز على طلاء الشفتين الأحمر لخيار جذاب مناسب للسفر، وفي مظهر رياضي ارتدت بنطالًا وبلوزة باللون الأسود مع معطف أسود مزين بالذهبي في الأطراف، واعتمدت لهذه الإطلالة حذاءً رياضيًّا أسود مزينًا بالذهبي مع تسريحة الشعر المنسدل.

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إطلالات كارينا كابور بالفساتين

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إطلالات كارينا كابور بالفساتين

تفضل غالبية الفتيات خيارات الفساتين المميزة في مناسباتهم أو البسيطة في المظهر الصيفي اليومي، لذا استوحينا لك -عزيزتي- من كارينا عدة خيارات؛ ففي إطلالة مناسبة للسهرة تأنقت بفستان أحمر طويل مزين بالترتر ومصمم بقصة جانبية ناعمة بتداخلات القماش مع الشعر الويفي والمكياج الناعم، وتجملت في إطلالة أخرى بفستان يومي بسيط مصمم بقصة قصيرة باللون البيج المزين بأزرار وجيوب من المنطقة العلوية وحزام بني للخصر، وأكملت مظهرها بحقيبة من الجلد البني ونظارة شمسية ضخمة.

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خيارات كارينا كابور بالقمصان الرسمية

إطلالات بالقمصان الرسمية

تعتمد كارينا كابور خيارات القمصان الرسمية في مظهرها اليومي أو في اجتماعات العمل، ومن وحي أحدث إطلالاتها نسقت كارينا بنطالًا أبيض من صيحة الجينز الممزق مع قميص سكري رسمي وقبعة من القش المنقوش بالأسود بطريقة عصرية تناسب الصيف، وفي إطلالة أخرى اختارت قميصًا أبيض مزينًا بخطوط طولية زرقاء مع بنطال من الجينز الرمادي، ولجأت في هذه الإطلالة إلى تسريحة الشعر المنسدل مع النظارات الشمسية الضخمة، وارتكز مكياجها على طلاء الشفاه الأحمر.

تحرص الكثيرات من الفتيات على تقليد أزياء النجمات بإطلالات مشابهة لها أو بمثلها، ولأن كارينا كابور من النجمات العالميات الأكثر شهرة ومحبة في العالم، ولقاعدتها الجماهيرية الكبيرة، يمكنك -عزيزتي- تطبيق بعض الأفكار من إطلالاتها البسيطة والمتماشية مع خطوط الموضة.