أفكار ستعجبكِ لإطلالات لكل المناسبات على غرار الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - لكل مقام مقال، تلك المقولة الشهيرة ربما هي التعبير المناسب عن الحيرة التي نكون بها عندما يتعلق الأمر باختيار الستايل الملائم، للمناسبات المختلفة، سواء كانت كاجوال او كلاسيك سهرة، وصولًا لإطلالات الشاطىء والرحلات المختلفة.

واليوم سوف نعرض لكِ مجموعة من الأفكار التي ستعجبكِ بالتأكيد لإطلالات الفاشينيستا تناسب جميع الأوقات، كل واحدة وحسب ما تتميز به، لتتعلمي بعض أسرار التنسيق، وكيف تختارين اللوك المناسب للوقت المناسب.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidatynet) on Sep 13, 2020 at 2:41am PDT





قطع مهمة لإطلالات كاجوال صباحية من وحي الفاشينيستا رانيا فواز ودانا ملحس

قطع مهمة لإطلالات كاجوال صباحية من وحي الفاشينيستا رانيا فواز

الجينز من القطع سهلة التنسيق وكذلك موجودة بخزانة كل الصبايا، ولهذا تعتمد عليه الفاشينيستا رانيا فواز بصورة كبير، كاختيار البنطلون الجينز الأسود عالي الخصر، مع التوب القصير، لإطلالة جريئة كاجوال، تمنحكِ إحساس بالإنطلاق في الصباح، نسّقتها مع حذاء أبيض مدبب، وشنطة يد قصيرة.

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الفساتين الصباحية من دانا ملحس



ولكن إن كان مزاجكِ يميل أكثر نحو اللمسات الأنثوية خلال مشاوير النهار، فلم لا تجربي الفساتين الصباحية من المدونة دانا ملحس، فمن الممكن مثلا أن تجربي الفستان الأسود المنفوش، من دون أكمام، مع شنطة حمراء كروس، وصندل بلمسات الـ Seashell.

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فساتين السهرة على طريقة العنود بدر أنيقة وناعمة

فساتين السهرة على طريقة العنود بدر أنيقة وناعمة





يعجبنا ما تعتمده الفاشينيستا والإعلامية العنود بدر بخصوص فساتين السهرة، والتي تعتمد على الذوق البسيط، والألوان الناعمة، التي تناسب بشرتها القمحية.

يمكنكِ اختيار الفستان اللامع باللون الأصفر بالباهت، بصيحة الكتف الواحد، دون أن تنسّقي معه الكثير من الإكسسوارات، حتى تبدين دون تكلف، مع صندل كعب عالي مفتوح، لاسيما بنفس ألوان الفستان.

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إطلالتكِ العملية ستكون على طريقة جيسيكا قهواتي

إطلالتكِ العملية ستكون على طريقة جسيكا قهواتي



أحببنا خيارات الإعلامية جيسيكا قهواتي لـ لبدل النسائية، وكذلك البليزر، لهذا من الممكن أن تستوحي منها بعض الأفكار، خاصًة أنها تعتمد على الستايل الذي يجمع بين الجدية والأنوثة، كالبدلة النسائية باللون الجملي الداكن، مع تنسيق مميز للكعب العالي النود، و شنطة ميني من توقيع بلغاري.

إطلالات الفاشينيستا المختلفة لكل المناسبات 5



فساتين من قطعتين لإطلالة شاطئ على غرار تالا سمان

الفساتين من قطعتين لإطلالة شاطئ مميز على غرار تالا سمان





فكرة الفساتين من قطعتين من الصيحات المميزة الرائجة بقوة لموضة صيف 2020، كإطلالات تالا سمان بالفساتين المزينة بالورود، سواء كانت بتنورة طويلة أو قصيرة، والتي تنسق معها إكسسوارات مستوحاة من أجواء البحر، لإطلالة شاطئ من الدرجة الأولى.

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أناقتك أثناء الحمل من وحي مايا ويليمز

أناقتك أثناء الحمل من وحي مايا ويليمز





كسرت الفاشينيستا مايا ويليمز فكرة أن السيدات لا يمكن أن يعتمدن ستايلات عصرية أثناء فترة الحمل، وذلك بإطلالاتها الأنيقة التي تلفت الأنظار، كفساتين الحمل المزينة بالوورد، أو بخامات الساتان الحريري بألوان أنثوية.