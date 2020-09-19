أزياء الباييت لسهرات خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - مع بداية خريف 2020، لا بدّ أن تُدخل كل سيدة التجدّد إلى خزانتها، وتجعل أناقتها خارجة عن المألوف والإطلالات المكرّرة؛ حتى تكون لافتة للأنظار وأكثر جاذبية مع أزياء الباييت اللامع والبرّاق للسهرات.



ثمانينيات وتسعينيات وديسكو

بالمان Balmain

منذ عدة مواسم ونحن نلاحظ انتشار موضة أقمشة الترتر أو الباييت على منصات عروض الأزياء، لكن هذا الموسم كانت الأقوى على الإطلاق، وجاءت في غالبيتها مستوحاة من أناقة الثمانينيات والتسعينيات، ومن أجواء الديسكو التي كانت واسعة الانتشار في تلك الحقبة.

قدّمت معظم دور الأزياء العالمية تصاميم لافتة من هذا القماش اللافت، والمميَّز أنه جاء بألوان وأشكال ومختلفة، واتخذ في الكثير من الأحيان شكل التقليمات المتدرّجة الألوان، بينما ظهر في أحيان أخرى على شكل شراريب، أو أشكال تشبه الريش بألوان صاخبة؛ مثل: الأصفر، الفوشيا، والأخضرالقوي.

لقد ظهر الباييت في قطع مختلفة من الملابس، ولم يقتصر فقط على فساتين السهرة أو التنانير المسائية، بل برز بقوة في السراويل والسترات والقمصان وغيرها، وقد تنوّعت ألوانها بنحو لافت بين الألوان الحيوية والألوان المعدنية، مثل الأحمر، الأخضر، الأزرق، الزهري ،الأبيض، الفضي، وبالتأكيد الذهبي.

هذه الصيحة ظهرت بقوة من خلال التصاميم المنوّعة والمميّزة، التي يمكن ارتداؤها خلال النهار أيضاً، وليس فقط في المساء، خاصة أنها تتمتّع بألوان ناعمة، جميلة، وقوية.

تابعي المزيد: صيحة الميتاليك الأكثر رواجاً ضمن عروض أزياء ربيع 2020



تنسيق الباييت

مارك جايكوبس Marc Jacobs

هنالك طرق عديدة ومتنوّعة لتنسيق واعتماد أقمشة الباييت، ومن الممكن أن تختارها السيدة لإطلالاتها الصباحية، كذلك لإطلالاتها المسائية في السهرات. للإطلالات الصباحية؛ من المهم أن يتم تنسيق توب مزيّنة بالباييت مع سروال جينز وحذاء رياضي عملي على سبيل المثال، أو بالإمكان أن تختار لزيارة بعد الظهر تنورة من الباييت مع توب قطنية وحذاء باليرينا ناعم.

للإطلالات المسائية، يجب عدم ارتداء الباييت من الأعلى حتى أخمص القدمين؛ حتى لا تبدو السيدة مثل كرة الديسكو المتلألئة، لا سيّما إذا اختارت فستاناً متعدّد الألوان.

ومن المهم أيضاً الابتعاد تماماً عن الإكسسوارات الضخمة اللامعة، إن كان فستانها كثير البريق واللمعان، حتى حذاؤها بالكعب العالي؛ يجب أن تختاره بلون كلاسيكي أحادي، مثل الأسود، الكحلي، أو الأبيض الأنيق.

Advertisements



إطلالات ولا أروع

أشيش Ashish

لطالما لفتت موضة الباييت إعجاب السيدات اللاتي يفضّلن اعتماد مثل هذه الأقمشة، كالشورتات القصيرة على سبيل المثال، وتنسيقها مع جاكيت البلايزر من الباييت أيضاً، ومن المناسب اختيار اللون الأحمر البرّاق؛ لإطلالة مفعمة بالحيوية والتجدّد.

أما الجامبسوت المفضّل لدى معظم السيدات، فهو يعتبر خياراً أكثر جاذبية من الفساتين القصيرة؛ لأنه القطعة المثالية لإطلالة كل سيدة، ويمكنها أن تنسّقها مع الأقراط الناعمة، وعدم المبالغة في إضافة الإكسسوارات؛ للمحافظة على إطلالة ناعمة وأنثوية.

وأخيراً تبقى التنانير من الخيارات التي يمكن أن تعتمدها كل سيدة في مشاويرها مع صديقاتها، علماً بأنه يمكن أن تنسّقيها مع قميص عادي وناعم، وتعتبر تنورة الباييت القصيرة أو المتوسّطة الطول مع حذاء بالكعب العالي طابعاً أكثر أنثوياً وكلاسيكياً.

تابعي المزيد: أبرز موديلات بدلات بيضاء موضة هذا الموسم!