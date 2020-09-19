ربطات سكارف ناعمة لمختلف المناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تعتبر السكارف من الإكسسوارات المميّزة والرائجة لهذا الموسم لدى كل فتاة وسيدة لتجديد إطلالتها بكل سهولة، فهي تتوفّر بألوان ونقوش وخامات عديدة تناسب جميع الأذواق بالإضافة إلى إمكانية ربطها بطرق عديدة.

تتميّز السكارف أيضاً بانسجامها مع مختلف الأوقات والمناسبات خاصة تلك المليئة بالحيوية والنشاط، لذا لا تتخلي عنها إذا كنتِ من محبذّات الأوشحة.



تجدّد الإطلالة

سكارف بنقوش مميزة من ألكسندر ماكوين Alexander McQueen

تعتبر السكارف من الإكسسوارات المميّزة للمرأة لتجديد إطلالتها بكل سهولة، فهي تتوفّر بألوان ونقوش وخامات عديدة تناسب جميع الأذواق بالإضافة إلى إمكانية ربطها بطرق عديدة.

لمَ لا تجعلين السكارف منسدلاً على رقبتكِ مع جمع الطرفين من المنتصف بدبوس صغير. تناسب هذه الربطة إطلالة كلاسيكية مميزة.

قومي بطيّ السكارف إلى نصفين بالتساوي ووضعها على رقبتكِ ثم أدخلي طرفيها في الجزء المشكل على هيئة دائرة. هذه ربطة سهلة وبسيطة وتناسب مناسباتكِ الصباحية .

اربطي طرفي السكارف ثم ارتديه بحيث تكون العقدة خلف رقبتكِ وغطّيها بشعركِ، وبذلك سينسدل من الأمام بشكل دائري.

اختاري سكارف منقوشًا أو سادة، وشكّلي طرفيه على هيئة فيونكة بسيطة، ويمكنكِ ارتداؤه على الملابس الموحدة اللون والكاجوال.

نسّقي السكارف على رقبتكِ بحيث يكون طرف أطول من الآخر، ثم قومي بلف الطويل منها حول رقبتكِ لفة واحدة لينسدل من الناحية الأخرى. هذه الربطة بسيطة وتستطيعين عملها خلال الصباح أو المساء.

اِثني السكارف ليصبح مثل الشريط العريض، ثم قومي بلفه على رقبتكِ من الأمام أولًا، واجعلي الطرفين المنسدلين على كل جانب يمران بداخل الجزء الدائري الأمامي.

اصنعي شكلاً جميلاً وبسيطاً بربط عقدة واحدة بسيطة وفضفاضة ثم لفّي السكارف بحيث تكون العقدة على جنب بدلاً من المنتصف؛ لينسدل أحد الأطراف على ظهرك والآخر من الأمام.

قومي بربط السكارف بعقدتين على أحد جانبي الرقبة، بحيث تتركين الطرفين منسدلين بشكل متساوٍ على أحد جانبي رقبتكِ لمظهر رقيق وناعم.

اثني السكارف نصفين متساويين واربطيه على رقبتكِ بحيث تدخل النهايتان المنسدلتان من خلال الطرف المغلق مع مراعاة أن تمرري الطرف السفلي من أسفل الحلقة، أما الطرف العلوي فيمر من أعلى الحلقة. كما يمكنك تزيين الشكل النهائي بتثبيت بروش على ذوقكِ الخاص.

اقسمي السكارف بالمنتصف على رقبتكِ، ثم امسكي بالطرفين معاً وقومي بربطهما لتشكلي عقدة في منتصفها، فهذه الربطة الأنيقة تناسب إطلالتكِ الرقيقة.

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العمامة الراقية

سكارف بألوان مميزة من غوتشي Gucci

قد تعتقد الفتاة أو السيدة أن هذا الموديل غير جديد ولكنه أكيد، كذلك إذا تمّ اعتماده بأسلوبها الخاص أي من خلال ربط السكارف على شكل عمامة على أن تختاره إما بنقوش لافتة أو ألوان مميزة أو تترك المجال لإبداعها، بإضافة تفاصيل ساحرة بالربطة مثل لفّها من الأعلى على شكل كعكة أو زهرة. كذلك بوسعها أن تشكّل عقدة في الوسط بطريقة لافتة أو دمج قطعتين من السكارف لشكل غير تقليدي.

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن هذا الأسلوب من السكارف يتلاءم مع المناسبات النهارية والمسائية بمجرد اختيار القماش المناسب كالقماش الحريري المنسدل والناعم للإطلالات النهارية والخامة من الساتان للإطلالات المسائية.

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