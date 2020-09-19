جاكيتات فرو سواريه للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تضيف جاكيتات الفرو المزيد من الأناقة والجمال على كل الإطلالات، حتى إن كانت بسيطة؛ فهي ستمنحها لمسة فاخرة لا تُضاهَى، ولا سيما للمحجبات؛ حيث تضيف لهن المزيد من الجمال والحشمة. وقد جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة تنسيقات مميزة من أجمل الموديلات؛ لتساعدك في الحصول على القصة التي تناسب ذوقك ومناسباتك.



تنسيقات جاكيت الفرو للمحجبات

تنسيقات جاكيت الفرو للمحجبات



يمكنك أن تكتفي بالجاكيت الفرو كأكسسوار مثالي في السهرات، خاصة مع اعتماد فستان ناعم وللمحجبات، ويمكن أن يكون الخيار المثالي لهن لمظهر محتشم وأنيق، ورغم أن الفرو الملون أصبح قطعة أساسية في خزانة أي سيدة عصرية مواكبة للموضة عند السهرة، فإن الكثير من النساء يعتمدن جاكيت الفرو الأبيض؛ حيث يمنح مظهرك في المناسبات أسلوبًا مميزًا ويليق بجميع الألوان، فنسقي -عزيزتي المحجبة- جاكيت الفرو الأبيض مع فستان أبيض ناعم مزين بقصة بسيطة، أو اختاري معطف الفرو المصمم بقصة ناعمة مع فستان سكري منفوش ومزين بحزام لامع للخصر، أما عند اختيارك للفساتين ذات الطبقات المتعددة بأحد الألوان الحيادية كالأبيض، فننصحك باختيار معطف الفرو البني، ولتتأنقي بإطلالة مميزة ارتدي فستانًا أسود ضيقًا مزينًا بالفصوص في الجزء العلوي مع معطف بيج مزين بقصة ناعمة وبتدرجات مختلفة من البني لإطلالة أنثوية، ومن أشهر دور الموضة يمكنك التأنق بفستان رمادي مزين من الأعلى بالفصوص والتطريزات المميزة مع معطف من الفرو الزيتي المزين بالأسود والرمادي بطريقة عصرية جريئة، ولخيار بسيط وأنيق اعتمدي معطفًا من الفرو الكحلي وحجابًا أزرق بذات الدرجة مع فستان أبيض مزين بحزام ضيق للخصر، ولمظهر أنثوي أكثر جمالًا يمكن أن تطلّي -عزيزتي- بفستان زهري واسع مع معطف طويل من الفرو البنفسجي.

تابعي المزيد:الجاكيت والمعطف الفرو قطع أساسية في خزانة المحجبات.. إليكِ طريقة تنسيقها

5

نصائح ارتداء معاطف الفرو

نصائح ارتداء معاطف الفرو



تجد الفتيات بعض الصعوبة في ارتداء جاكيتات الفرو، وقد يَجِدْنَهَا لا تناسبهن، ولكن كل ما عليهن هو اختيار القطع المناسبة لهن، فننصح النساء القصيرات بعدم لبس القطع التي تزيد من عرض الكتفين، واختيار الجاكيتات البسيطة والمعاطف المصممة من الفرو الناعم والرقيق، ويفضَّل اعتماد المعاطف الطويلة أما الفتاة الممتلئة فتناسبها بعض أنواع الفرو الرقيق أو الرفيع المصمم بأسلوب ناعم غير الضخم، حيث إنه من أسهل القصات المتوافرة في المحلات التجارية ودور الموضة، ويمكن لجسم الكمثرى اعتماد المعاطف القصيرة؛ حيث إن الفرو يمكن أن يُبرز الجسم بشكل كبير.



جاكيتات الفرو تُعد من المعاطف الأكثر ارتداءً عالميًّا، وذلك لأنها تناسب السهرة والخيارات اليومية أيضًا، وهي من القطع التي لا تختفي موضتها أبدًا، ولصعوبة اختيار أزياء المحجبات أحيانًا قدمنا لكِ عدة موديلات مع بعض النصائح المناسبة لمظهرك بالفرو، فطبقيها لتحصلي على إطلالة محتشمة ومتكاملة.