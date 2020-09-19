فساتين بأكمام طويلة للمحجبات موضة خريف وشتاء ٢٠٢٠-٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - في كل عام تبرز صيحة مختلفة للفساتين من خطوط الموضة، ومع اقتراب دخول موسم الخريف والشتاء لعام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ استوحينا لكِ عزيزتي عدة تصميمات أنيقة وبسيطة يمكنك تنسيقها بسهولة، ولأن النساء المحجبات هن الأكثر تقيدًا في اختيار الأزياء ويواجهن المزيد من الصعوبة، فنلهمك عزيزتي المحجبة عدة خيارات مناسبة لمظهرك بالحجاب، فاعتمدي عزيزتي منها ما يناسب قوامك وشخصيتك.



موديلات فساتين بالأكمام الطويلة لموضة هذا الموسم

فساتين كم طويل للمحجبات



تفضل الكثيرات من النساء اعتماد الفساتين البسيطة في المواسم المختلفة، ولفَصْلَي الخريف والشتاء استوحينا لكِ عزيزتي عدة تصميمات لـ فساتين محتشمة ومناسبة للمحجبات، فاختاري منها ما يناسبك. يمكنك عزيزتي التأنق بفستان رمادي مصمم بقَصَّة ضيقة من الأعلى وتتسع من المنطقة السفلية ومزينة بالجيوب بطريقة أنيقة، أو ارتداء فستان أحمر طويل من قماش واسع ذي خامة ثقيلة وتزينه بحذاء رياضي أبيض وحجاب زهري أو بدرجة مشابهة لدرجات الإطلالة لخيار راقٍ وأنيق، واخترنا لكِ عزيزتي فستانًا أخضر من قماش المخمل المصمم بقصة ناعمة مع حجاب باللون البيج وحذاء وحقيبة باللون البيج أو بدرجة محايدة أخرى، أو فستانًا رماديًّا طويلًا بقصة مستقيمة وأكمام منفوخة مع الأكسسوارات السوداء، أو نسقي فستانًا رماديًّا طويلًا مزينًا بخطوط بسيطة مع حقيبة وحجاب وحذاء باللون الأسود أو الأبيض لخيار حيادي أنيق، كما ننصحك باعتماد الفساتين السوداء بالخامات الثقيلة مع المجوهرات الناعمة والتزين بحزام الخصر الرفيع مع الحجاب باللون الأسود أو الأبيض، ولإطلالة خريفية ناعمة تزيني عزيزتي بفستان أسود واسع مصمم بموديل محتشم وأنيق، أو فستان زهري ضيق مصمم بقصة محتشمة وناعمة لإطلالة أنثوية.

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نصائح اختيار الفساتين في الخريف والشتاء

فساتين كم طويل للمحجبات



تقع الكثيرات من النساء في حيرة بسبب صعوبة الاختيار وتحديد الإطلالة التي يردن الظهور بها في الشتاء والخريف، فيعتمدن غالبًا خيارات الأزياء الكاجوال المناسبة للأجواء، ولكن إن كنتِ عزيزتي في مناسبة بسيطة ويتطلب منك الظهور بفستان محتشم ومناسب لتجمعاتك وللأجواء، فيمكننا أن نقدم لك بعض النصائح التي تزيد من جمال مظهرك.



يفضَّل عزيزتي اعتماد الفساتين الطويلة ذات القَصَّات المستقيمة أو التي تميل إلى الضيق لتكون ملائمة للأجواء مع الأقمشة الثقيلة، ومن الممكن أن ترتدي فستانًا من الساتان أو الحرير مع إضافة قطعة من الفرو أو الصوف للتدفئة، ولا ينبغي أن تحصري نفسك في اللون الأسود فقط؛ لأنه لون دافئ، فيمكنك ارتداء الألوان التي تفضلينها، ولكن باختيار القَصَّات والأقمشة المناسبة، وأكملي مظهرك بالحذاء ذي الكعب المغلق أو البوت القصير الذي يصل إلى الكاحل، ويمكنك ارتداء الجوارب القصيرة أسفلها في حال كنت في مكان مفتوح؛ لتساعدك على تدفئة قدميك.



تفضل الكثيرات من النساء المحجبات اعتماد الفساتين المحتشمة ذات الأكمام الطويلة في فصلي الخريف والشتاء؛ وذلك لحشمتها، ولتواكبي أبرز خطوط موضة هذا الموسم قدمنا لكِ التصميمات البسيطة والمحتشمة للفساتين مع بعض النصائح لارتدائه.

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