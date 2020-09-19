حضّري مقشر بثلاث دقائق... واحصلي على بشرة نظيفة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تقشير البشرة بانتظام بمعدّل مرّة إلى ثلاث مرات أسبوعيًا تبعًا لنوع البشرة، يشكّل خطوة ضرورية ضمن روتين العناية بالبشرة. مهما اختلف نوع بشرتكِ، يبقى من الضروري استخدام المقشر المناسب لها، إذ يعمل المقشّر على إزالة البكتيريا والإفرازات الزائدة، ما يجنّب بشرتكِ الكثير من الرؤوس السوداء، والشوائب، وحَبّ الشباب.

في هذا التقرير، نعرض لكِ وصفة منزليّة بمكوّنات طبيعية، تناسب بشرة المرأة السعودية، فتمنحها نضارة وإشراقًا رائعَيْن.

إليكِ المكونات الأساسية وفوائدها:

مقشّر البشرة

- الشاي الأخضر: يمكن العثور على هذا العنصر البسيط في أيّ مكان وكل الأوقات. يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مضادة للأكسدة، التي تساعد في إعادة تنشيط الخلايا وتجديدها، وبالتالي مكافحة الجلد التالف. هناك العديد من الطرق لاستخدام الشاي الأخضر للعناية بالبشرة، حتى أنّ العديد من الشركات العالمية، باتت تستخدم الشاي الأخضر ضمن منتجات العناية بالبشرة.

في هذه الوصفة، تضاف أوراق الشاي الأخضر مباشرةً إلى المقشّر، لتقشير الجلد والتخلص من الملوثات غير المرغوب فيها.



- السكر: السكر يتميّز بأنّه مكوّن طبيعي يقشّر الجلد بفضل تركيبته كما يرطّب البشرة. يحتوي السكر أيضًا على حمض الغليكوليك الذي يساعد في تجديد الخلايا، كما يسمح بالحصول على بشرة نضرة.

يُنصَح باستخدام السكر الأسمر الطبيعي أو السكر الأبيض، إذا كانت بشرتكِ حساسة. يُنصح أيضًا بالابتعاد عن الأنواع العضوية للسكر، كسكّر جوز الهند والسكر الخام، لأنها قد تسبّب احمرار الجلد.



- زيت الزيتون: يحتوي زيت الزيتون على ثلاثة مضادات للأكسدة مهمة، تساعد في حماية بشرتكِ من الشيخوخة المبكّرة. معروف أيضًا أنّ زيت الزيتون يعمل على تطهير الجلد عن طريق استخراج الزيوت غير المرغوب فيها.



- العسل الطبيعي: العسل (خصوصًا العسل الطبيعي) يمتاز باحتضانه مجموعة واسعة من الفوائد للبشرة. فهو يحتوي على مضادات الأكسدة والأنزيمات الطبيعية، التي تساعد في تطهير البشرة وتغذيتها. يعمل العسل أيضًا على التصدّي لحَبّ الشباب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

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الكمية الواجب استخدامها لتحضير هذا المقشر:

مكونات أساسية

بعض أوراق من الشاي الأخضر المجَفَّف، أو استخدام ثلاثة إلى أربعة أكياس من الشاي الأخضر.

كوب واحد من السكر الأبيض العضوي أو السكر البني.

1/2 كوب من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل.

10 قطرات من زيت اللافندر أو الخزامى.(مكوّن اختياري).

امزجي المكوّنات وطبّقي الكمية اللازمة على بشرتكِ بحركات دائرية مدّة 5 دقائق، بعدها اغسلي بشرتكِ ولاحظي الفرق.

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