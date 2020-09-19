5 نصائح احترافية لحواجب عريضة وممتلئة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - لا نبالغ إن قلنا أن الحواجب لديها القدرة على تغيير ملامح الوجه بشكل تام. وتطمح غالبية النساء الى الحصول على حواجب عريضة وممتلئة لا تشوبها شائبة، لا سيما أن موضة الحواجب الرفيعة والنحيلة قد ولت منذ فترة طويلة. وتساهم الحواجب العريضة في تعزيز جمال الوجه عموماً وإبراز العينين بشكل خاص. وفي هذا المقال، نرصد لك 5 نصائح احترافية للحصول على حواجب عريضة وممتلئة.



نظفي حاجبيك بالفرشاة

نظفي حاجبيك بالفرشاة



قبل القيام بأي شيء، قومي بتنظيف حاجبيك وتمشيطهما نحو الأعلى، باستخدام فرشاة نظيفة أو بكرة نظيفة. وخذي وقتك جيداً للنظر الى حاجبيك والتأكد من أنها متناغمة مع شكل وجهك. علماً أن العديد من أقلام الحواجب تكون مرفقة بفرش حواجب تساعدك في مهمة تنظيف وتمشيط الحواجب.

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ضعي في الاعتبار شكل وجهك

ضعي في الاعتبار شكل وجهك



عند تحقيق رسمة الحاجبين، ضعي في الاعتبار دائماً شكل وجهك وملامحك، فقد يكون من الضروري رفعهما لجعل عينين مفتوحتين وليس ناعستين، أو جعلهما أطول في النهايات لتحسين إطار عينيك، أو قد تجدين أن حواجبك جيدة وإنما تحتاج الى القليل من جل الحواجب لتثبيتها في مكانها.

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املئي الحاجبين

املئي الحاجبين



إذا كنت تعانين من الفراغات في الحاجبين، عليك العمل على ملء هذه الفراغات والفجوات بين الشعيرات، بحركة تصاعدية ومحاكاة اتجاه الشعر، باستخدام قلم تحديد حواجب دقيق يحتوي على ثلاثة محاور لإنشاء خطوط تشبه الشعر للحصول على مظهر طبيعي. ولتنظيف أي زوائد قد يتركها قلم تحديد الحواجب، استخدمي قطعة قطنية صغيرة أو فرشاة أسنان نظيفة.

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استخدمي جل الحواجب

استخدمي جل الحواجب



يعدّ جل الحواجب خياراً رائعاً لأنه يعمل على ملء الحواجب وتحديدها بشكل ناعم، من دون منحك مظهراً قاسياً، مما يخولك الحصول على مظهر حواجب طبيعي ومكتمل. استخدمي جل الحاجبين مباشرة على الحواجب، وابدئي من ثلث المسافة حول بداية قوس الحاجبين. كذلك، ضعي معظم الجل الموجود على الفرشاة على المنطقة التي تحتاج الى تحديد أكثر. بعدها، مرري ضربات قصيرة تصاعدية باستخدام الفرشاة.

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الهايلايتر ضروري جداً

الهايلايتر



لفتح منطقة العين، احرصي على استخدام الهايلايتر، فللعيون الصغيرة طبقي الهايلايتر في وسط الحواجب، وللعيون المتقاربة سلطي الضوء على زاوية العين لجعل العينين تبدو متباعدتين. وفي الأحوال كافة، طبقي الهايلايتر على حاجبيك وفق متطلبات وجهك وعينيك.