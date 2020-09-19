أجمل مناكير أخضر لليوم الوطني مناسب لجميع ألوان البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - اليوم الوطني السعودي هو يوم سنوي مميز جداً بالنسبة الى جميع السعوديات، حيث تتزين المملكة العربية السعودية باللون الأخضر تعبيراً عن التقدير والحب لهذا اليوم الوطني الأحب على قلب السعوديين كافة. وبإمكانك التزيّن باللون الأخضر والتعبير من خلاله عن حبك وتقديرك لوطنك، باعتمادك أجمل مناكير أخضر لليوم الوطني السعودي، يناسب جميع ألوان البشرة، سنرصده لك في هذا المقال.



Sally Hanson Miracle Gel Nail Polish

Sally Hanson Miracle Gel Nail Polish



يُعتبر هذا المناكير الأخضر من سالي هانسن Sally Hanson مثالياً لليوم الوطني، كونه يناسب كافة ألوان البشرة وجميع الأوقات، حيث بإمكانك اعتماده سواء كنت في المنزل أو في العمل على حد سواء. إضافة الى أنه يتميز بسهولة تطبيقه وتركيبته المقاومة للماء، فضلاً عن أنه يجف خلال دقائق معدودة. ضعي طبقتين منه وسيجعل أظافرك ذات لون أخضر جذاب ويدوم طويلاً.

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Opi Olive Green Nail Lacquer

Opi Olive Green Nail Lacquer



إذا كنت ترغبين في الاحتفال باليوم الوطني بطريقة مميزة، فلا تترددي في اعتماد هذا المناكير الأخضر الزيتوني من علامة أو بي آي OPI، فهو يمنح أظافرك مظهراً جذاباً جداً، نظراً الى أنه أكثر سمكاً من تركيبات المناكير التقليدية وأكثر متانة، حيث يدوم لمدة أسبوع وأكثر من دون أن يتشقق أو يتقشّر. إضافة الى أنه يتناغم مع ألوان البشرة كافة.

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Essie Expressie Quick Dry Olive Green Nail Polish

Essie Expressie Quick Dry Olive Green Nail Polish



إذا كنت تمتلكين بشرة سمراء أو داكنة، احتفلي باليوم الوطني من خلال تزيين أظافرك بالمناكير الأخضر الفاتح من Essie: Essie Expressie Quick Dry Olive Green Nail Polish، فإضافة الى لونه المميز، هو لا يحتاج الى أكثر من دقيقة ليجف. وعلى رغم أنه يناسب جميع ألوان البشرة، إلا أنه سيكون رائعاً على البشرة السمراء والداكنة بشكل خاص.



Cirque Color Creme Nail Polish

Cirque Color Creme Nail Polish



إنه من أجمل أنواع المناكير باللون الأخضر، فلونه مكثف وغني ويتناغم مع جميع درجات البشرة، فضلاً عن أنه يمنح الأظافر لمسة نهائية لامعة في منتهى الأناقة والجمال. كما أنها مصنوع يدوياً بعناية ويمتلك قدرة كبيرة على مقاومة الماء، مما يجعله يدوم طيلة فترة الاحتفال باليوم الوطني السعودي.



Zoya Pixie Dust Professional Lacquer

Zoya Pixie Dust Professional Lacquer



يتميز هذا المناكير من علامة زويا Zoya، بلونه الأخضر الزمردي المتلألئ، وتركيبته الخالية من المواد الكيماوية الضارة مثل الفورمالديهايد والتولوين، فضلاً عن أنه يضفي على أظافرك خلال احتفالات اليوم الوطني لمسة في غاية الجاذبية والجمال. ضعي طبقتين منه على أظافرك، مما يضمن لك مظهر أظافر أنيقاً يدوم لمدة أسبوع وأكثر.

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