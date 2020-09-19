كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تستخدم العطور الشرقية منذ قرون، فكانت بداية في الهند والدول العربية، حيث اعتاد النبلاء وأفراد العائلة المالكة تطبيقه على بشرتهم للبقاء طويلا، وكانت عبارة عن زيوت عطرية في الأساس تستمر لعدة أيام متتالية تاركة رائحة يمكن التعرف عليها.

قديما؛ لم يكن يخرج الرجال من الطبقات العليا من المنزل دون وضع عطر، وحمل الزجاجة الصغيرة معهم أثناء مغادرتهم في رحلة طويلة، بينما حاليا لم يستطع الرجل العصري أن يستمتع برائحة تدوم طويلا مع العطور المتوفرة اليوم، وما يحتاجه هو عطر شرقي جيد يمكن أن يمنحه رائحة طويلة الأمد مثل زيت العطور القديم.



وتعد العطور الشرقية قوية جدا مقارنة بعائلات العطور الأخرى، إذ يمكن أن تستمر طوال اليوم أو أكثر، فهي مزيج من المسك والعنبر والعود والقرفة، فهي روائح ثقيلة وقوية وغنية تناسب أيضا المرأة الغامضة، ويتم استخدامها عادة في المساء.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على أساليب متنوعة لمزج العطور الشرقية، بحسب تقرير نشره موقع hindustantimes”".



أولا: أنواع العطور الشرقية

أنواع العطور الشرقية



- العطور الشرقية الخشبية: بشكل عام، يتم تصميم العطور الشرقية عن طريق مزج العطور من الأخشاب العطرية مع الروائح القوية الأخرى، وهذه الفئة إما مأخوذة من الأخشاب العطرية مثل خشب الصندل وخشب الورد وخشب الأرز أو تحتوي على عطر خشبي مثل نجيل الهند والباتشولي، وهذه العطور هذه قوية جدا ورجولية، ومناسبة للاستخدام في المساء.

- العطور الشرقية المنعشة: لقد تغيرت العطور الشرقية بشكل كبير على مدى العقود الماضية، فهذه الفئة من العطور الشرقية ناعمة جدا، مما يجعلها اختيارا مثاليا للمناسبات النهارية.

- العطور الشرقية الكلاسيكية: تحتوي هذه الفئة على عطور كلاسيكية مستوحاة من العطور الشرقية الحقيقية، وهي مزيج من الأزهار والأخشاب العطرية والتوابل وغيرها من المكونات المماثلة.

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ثانيا: أساليب متنوعة لمزج العطور الشرقية

مزج العطور الشرقية



1. يمكنك البدء بعطور شرقية أخف وزنا على الملابس ووضع أقوى على الجلد، حتى لو تبخر العطر من الملابس، تبقى الرائحة الموجودة على الجلد.

2. يفضل عند دمج عدة عطور شرقية مختلفة أن تكون من نوتة عطرية واحدة، ووضع اثنين أو أكثر من العطور المختلفة.

3. يمكنك أن تكون مبدعا أثناء مزج عطورك، ولكن أفضل طريقة اختيار العطور الشرقية من نفس العائلة مثل الأخشاب والزهور والطازجة والحمضيات، لأنها يمكن أن تتماسك جيدا مع بعضها البعض.

4. ضعي العطور الشرقية على نقاط نبض مختلفة مثل الرقبة أو الكوع أو الرسغين، وتعد أسهل طريقة هي وضع الرائحة داخل ذراعيك لرائحة تدوم طويلا.

5. ضعي طبقة من أي عطرين مفضلين عن طريق مزج أحدهما ثم الآخر بالضغط على معصمك لتشكيل رائحة مميزة.

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