تسريحات شعر سهلة وسريعة للمناسبات..بالخطوات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تُكثر المناسبات وحفلات الزفاف والأفراح فى فصل الصيف، وتسعى كل سيدة للظهور بتسريحة شعر جديدة وعصرية لتتألق بإطلالة مُلفتة وجذابة تعكس ذوقها ومدى إهتمامها بنفسها ومظهرها أمام الجميع.

إذا كنت تتصفحين مواقع التواصل الإجتماعي بحثاً عن التسريحة الأنسب لك في مناسباتك ولا زلت حائرة أي إطلالة تعتمدين، نقدم إليك في ما يلي مجموعة من التسريحات الرائجة بكثرة، بعيدًا عن تسريحات الشعر التقليدية، سواء كنتِ تتمتّعين بأسلوب كلاسيكي، عصري، أو بسيط، لتعتمديها بالخطوات، وتحققي غايتك وتمنحي نفسك إطلالة أنيقة ومواكبة للموضة في آنٍ معاً.

أجمل موديلات تسريحات شعر سهلة سريعة للمناسبات بالخطوات

تسريحات شعر للمناسبات سهلة وسريعة



تسريحة البف مع ذيل حصان

تسريحة البف مع ذيل حصان لإطلالة ناعمة وجذابة في المناسبات

يمكنك إضافة الإكسسوارت لهذه التسريحة لتجعليها ملائمة أكثر.

طريقة التسريحة بالخطوات:

غسل الشعر بالشامبو والبلسم.

تجفيف الشعر وتمليسه بإستخدام مكواة الشعر الكهربائية.

تقسيم الشعر بأخذ خصلة الغرَّة من كلا الجانبين وتثبيتها بدبوس شعر أو بكلة ملائمة، وتمشيط ما تبقى من الشعر.

رفع ما تبقى من الشعر المنسدل على شكل ذيل حصان وربطه بالربطة المناسبة.



تسريحة الشعر المجعد الكيرلي

تسريحة الشعر المجعد الكيرلي لإطلالة لافتة في المناسبات

تسريحة من نوع خاص تضفي جمالًاعلى شكل الوجه، كما تمنح شعرك الكثافة والشكل الجذاب.

طريقة التسريحة بالخطوات:

مشّطي شعرك جيداً حتى تتخلصي من أي تشابك.

وزعي أي نوع من مصففات الشعر على شعرك بعد تقسيمه من الجذور إلى الأطراف، مع ضرورة التركيز على نهايات الشعر.

ابدئي بلف خصل الشعر حول قاعدة الشوك البلاستيكية من الأسفل إلى أعلى حتى تصلي إلى جذور الشعر.

استعملي هواء المجفف الكهربائي على خصل الشعر حتى تجف.

اتركي خصل الشعر الملفوفة لمدة عشر دقائق، ثمّ إبدئي بفكها بلطف للحصول على شعر مجعد بشكل جميل.

تسريحة نصف الشَّعر المرتفع

تتميّز هذه التسريحة بسهولة تطبيقها وهي تناسب جميع أنواع الشعر

هذه التسريحة تُناسب جميع أنواع الفساتين وأشكال الوجه لإطلالة أكثر جمالاً وجاذبية.

طريقة التسريحة بالخطوات:

خذي خُصلة أفقيّة من منتصف الرّأس من الأعلى.

مشطي الخُصلة من الخلف باتجاه الأسفل، لصنع حجم للشَّعر.

خذي الخُصَل من جوانب الرّأس وإجمعيهم مع الخُصلة السّابقة.

ثبتي الشَّعر في المنتصف الخلفيّ للرّأس بالمشّبك.



تسريحة ذيل الحصان

تسريحة ذيل الحصان تعدّ من أكثر تسريحات الشعر رواجاً وهي تناسب جميع المناسبات

تسريحة مثالية لتتحكمي بشعرك مما يتيح لك فرصة التألق بإطلالة ملفتة ومميزة.

طريقة التسريحة بالخطوات:

مشطي الشَّعر بالفرشاة لإزالة التّشابك، بتمشيطه من الأطراف ثمّ من الجذور لحماية الشّعر من التّلف.

إذا كان الإرتفاع المرغوب به في الأسفل أو في المنتصف، يُمشّط الشَّعر إلى الخلف ويُجمع باليد، ويُمكن استخدام مشط رفيع الأسنان لتهدئة الشَّعر.

إذا كان الارتفاع المرغوب به في الأعلى يُمكن قلب الرّأس إلى الأسفل، وجمع الشّعر بالفرشاة، ثمّ إرجاع الرّأس مع الإمساك بالشَّعر، بعد ذلك، يُربط الشَّعر، ويعتمد عدد لفات الرّبطة على كثافة الشَّعر، ونوع الرّبطة.

يُمكن إضافة بعض التّموجات إلى الشَّعر في الجزء السّفليّ بإستخدام مكواة الشّعر الكيرلي، بتقسيم الشَّعر إلى ثلاثة أجزاء، وصنع تموّجات كبيرة.

تابعي المزيد: تسريحات للشعر المتوسط الطول.. ستعجبك الخيارات

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تسريحة الشعر القصير

تسريحة لافتة وجذابة للشعر القصير

تسريحة شعر سهلة تمنحك مظهرًا طبيعيًا جدًا وأنيقًا.

طريقة التسريحة بالخطوات:

وزّعي كمية من أي مستحضر لتصفيف الشعر على شعرك الرطب.

جففي شعرك بإستخدام مجفف الشعر وفرشاة مستديرة.

إستخدمي جهاز المكواة المسطحة.

إبدئي بسحب أطراف الشعر للخارج قليلاً، لإظهار تدرج طبقات الشعر بشكل جذاب.

رشّي مثبت الشعر.



تسريحة ضفيرة التاج للمناسبات

تسريحة ضفيرة التاج لإطلالة ساحرة وناعمة في المناسبات

تُعد ضفيرة التاج من التسريحات السهلة وواحدة من أكثر التسريحات رومانسية، التي يُمكن تطبيقها في المنزل خصوصًا إذا ما إعتمدت النسخة البسيطة منها.

كل ما تحتاجينه حتى تتمكني من لف خصلات شعرك فوق بعضها البعض هو أن يكون شعرك على الأقل بطول قصة البوب الطويل.

طريقة التسريحة بالخطوات:

طبقي ضفيرتين على كل جانبٍ من جانبي الفرق الوسطي ثبيتهما في أسفل رأسك عبر إستخدام الرباط المطاطي.



تسريحة الضفيرة الجانبية المنسدلة

تسريحة الضغيرة المنسدلة لإطلالة ناعمة وأنيقة في المناسبات

تُليق تسريحة الضفيرة الجانبية العريضة والمبعثرة بك في مختلف المناسبات، وتُعد الخيار الأمثل لصاحبات الشعر الطويل، الكثيف وحتى "المنفوش"، نظرًا لكون الخصلات المتطايرة جزءًا لا يتجزأ من الستايل الهيبي.

طريقة التسريحة بالخطوات:

طبّقي الموس المعزز للحجم قبل التجفيف.

استخدمي المشط لتنفشي شعرك بلطف قبل تطبيق الضفيرة المرتخية.

استبدلي الرباط المطاطي بشريطٍ مخملي وتألقي.



تسريحة الكعكة المنخفضة الكلاسيكية

تسريحة الكعكة المنخفضة لإطلالة مفعمة بالأنوثة في مناسباتك

تتميّز تسريحة الكعكة المنخفضة والمالسة مع الفرق الوسطي بأسلوبها الكلاسيكي الأنيق الذي لا يتطلب الكثير من الوقت لتنفيذه،وتُعدّ الخيار الأمثل لكل من تبحث عن إطلالةٍ سريعة وأنيقة لتزيدها ثقة.

طريقة التسريحة بالخطوات:

طبّقي أولاً جهاز التمليس على طول الشعر بدءًا من الجذور وصولاً إلى الأطراف

إفرقي شعرك عند الوسط وإجمعيه عند أسفل العنق على شكل كعكة لإطلالة راقية وبسيطة.



تسريحة الشعر المموّج والمبعثر

تسريحة الشعر المموّج لإطلالة جذّابة وعفوية في مناسباتك

هذه التسريحة هي من أكثر التسريحات بساطة وسهولة.

طريقة التسريحة بالخطوات:

قسّمي شعرك إلى خصلات.

إبدئي بتجعيد كلّاً منها بواسطة جهاز الفير.

قومي بتنفّشيها بواسطة أصابعك حتّى تحصلي على شعرٍ مموج ومبعثر بشكلٍ طبيعي ومن دون أي جهد.



تسريحة الريترو المبللة

تعتبر تسريحة الريترو من أكثر تسريحات الشعر رواجاً

مع عودة تسريحات الريترو إلى الواجهة من جديد، نقدم لك اليوم طريقة الحصول على هذه التموجات المبللة وكيف تضفين المزيد من الجاذبية إليها.

طريقة التسريحة بالخطوات:

إغسلي شعرك، بعد ذلك، مشطيه بلطف للتخلص من أي خصلات متشابكة وإصنعي فرقًا عند الوسط من دون تجفيف شعرك.

خذي خصلة أمامية من جانب رأسك على أن يكون عرضها ما بين الـ3 والـ5 سم ثمّ ارفعي باقي خصلات شعرك عن وجهك.

طبقي كمية قليلة من الجيل على الخصلة الأمامية من شعرك (أو كمية أكبر في حال كان شعرك خشناً)، وتأكّدي من تغطيته لكامل خصلة شعرك، بدءاً من الجذور وصولاً إلى الأطراف.

مشطي الخصلة وامسكي بأطرافها بطريقةٍ مستقيمة ثمّ خذي المشط وضعيه عليها شرط أن يكون بعيداً عن الجذور مسافة 2 إلى 3 سم.

إدفعي المشط نحو الفرق الوسطي لتحصلي على الشكل المموج ثمّ إستبدليه بدبوس طويلٍ لتثبتي شعرك في مكانه.

إتركي مسافة 3سم نزولاً، وضعي المشط على شعرك وكرّري الأمر حتى تحصلي على تموجاتٍ معاكسة، لا تنسي أن تثبتيها بدبوسٍ آخر.

كرّري هذه الطريقة كلّ 3 سم حتى تصلي إلى مستوى الأذن ثمّ ثبتي أطراف الخصلة أسفل أذنك.

جففي باقي خصلات شعرك وإرفعيها على شكل كعكة فوضوية ومرتخية.

عندما يجفّ باقي شعرك، إنزعي الدبابيس وطبّقي السبراي لتثبتي تموجات الخصلة الأمامية من شعرك في مكانها، وهكذا، ستتألقين بتسريحة الريترو المبللة.

تابعي المزيد: تسريحات شعر طبيعية..خيارات ناعمة وبسيطة