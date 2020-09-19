مفاجأة.. "العريس الطفل" تزوج من قبل: عنده ولد مش متسجل

علاقات و مجتمع

مفاجأة صادمة كشفها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعد نجاحه في إحباط زواج طفلين، دون بلوغهما السن القانونية، في محافظة سوهاج، ففي الوقت الذي استعدت فيه العروس القاصر للزفاف، تمكنت النيابة العامة إيقاف مراسم زواج غير قانوني.

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وبالتحري عن الواقعة كشف المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن أن العريس الذي لم يتجاوز الـ17 عامًا، كان متزوجا في العام الماضي من طفلة أخرى، وأنجب منها طفلا: "كان متجوز قبل كدا.. ومخلف طفل ولغاية دلوقتي طبعًا متسجلش"، بحسب ما ذكره صبري عثمان، المسؤول عن خط نجدة الطفل بالمجلس، في حديثه لـ"هن".

وأوضح "عثمان"، أن المجلس تواصل مع النيابة العامة عقب تلقيه بلاغ حول الواقعة، عبر خط نجدة الطفل التابع للمجلس، بعزم أحد الأهالي لزواج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، من طفل عمره 17 عامًا.

وتواصل المجلس مع النيابة العامة في سوهاج، لإيقاف الزيجة: "اتحركنا على طول.. وتواصلنا مع النيابة والطفلة ساعتها كانت في الكوافير.. والعريس رايح يجبها.. وقفوا الجوازة والتحقيقات لسة شغالة".