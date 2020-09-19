بعد براءة عز وغرامة شقيقتها.. زينة تتجه للموضة: هعرفكم كل اللي يخص اللبس

لايف ستايل

قررت الفنانة زينة مشاركة متابعيها خبرتها في تنسيق إطلالاتها المختلفة، من خلال تدشين حساب جديد عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يحمل اسم "zeinaredafashion"، لنشر صورا من إطلالاتها، وتنسيقها مع اختيار الشعر، والمكياج والإكسسوار الملائم للإطلالة.

وشاركت الفنانة جمهورها صورا من حسابها الخاص بالموضة، عبر حسابها الأساسي على "الإنستجرام"، مُعلقة: "لو عاوزين تعرفوا كل اللي يخص اللبس والشعر والميكب اللي يخصني اعملوا متابعة للأكونت ده، أنا واثقة أنه هايعجبكم بإذن الله".

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وبالبحث عن حسابها الجديد الخاص بالموضة التي دشنته مؤخرًا، وجد إن الفنانة قامت بتعريفه كالآتي: "كل ما يخص الموضة والماركات التي ترتديها الفنانة زينة، هاجاوبكم على أي سؤال عن شياكة زينة من ملابس لمكياچ أو شعر أو ممارسة رياضة".

ونشرت زينا عبر حسابها 10 إطلالات مختلفة لها، وحصد الحساب أكثر من 1600 متابع.

وكانت محكمة جنح مستأنف العلمين، قضت مؤخرًا ببراءة الفنان أحمد عز، كما غرمت المحكمة نسرين رضا، شقيقة الفنانة زينة مبلغ عشرة آلاف جنيه، في قضية المشاجرة التي وقعت بينهما في فندق بالساحل الشمالي.

كما قضت المحكمة بتعويض مدني مؤقت بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه لصالح الفنان أحمد عز.