فنانات أثرن الجدل بخلع الحجاب.. آخرهن صابرين (صور)

علاقات و مجتمع

مازال ارتداء الفنانات للحجاب أمر يثار حوله الجدل، خاصة إذا صاحبه قرار الاعتزال عن الساحة الفنية، يفضلن الابتعاد والتفرغ لحياتهن الأسرية، لكن سنوات وربما أشهر قليلة، يفاجئن الجمهور بعودتهن من جديد متخليات عن الحجاب والرجوع لأعمالهن الفنية.

وخلال السنوات العشرة الأخيرة تفاجأ الجمهور بخلع فنانات للحجاب وعودتهن مرة أخرى على الساحة الفنية.

صابرين

تعتبر الفنانة صابرين، أحدث المنضمات لقائمة الفنانات اللاتي تخلين عن الحجاب، ففي أواخر 2019، ذكرت في تصريح لـ"هن" قائلة: "أنا خلعت التربون".

وعقب ذلك نشرت صابرين، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، دون حجاب، إذ ظهرت بشعرها الأصفر، وتفاجأ متابعوها بالقرار، متسائلين: "انتي قلعتي الحجاب؟".

هالة فاخر

ببلوزة مفتوحة من الأعلى دون رقبة، مع خصلات شعر صفراء، و"آيس كاب"، جاء أول ظهور للفنانة هالة فاخر، المثار للجدل حول خلعها للحجاب، وكان ذلك خلال كواليس مسرحية "لوكاندا الأوباش".

وعقب ذلك فاجئت "هالة" جمهورها بخلعها للحجاب بالفعل، دون تعليق أو أحاديث حول ذلك الأمر، وكان ذلك أيضًا في أواخر عام 2019.

سهير رمزي

25 عامًا هي مدة ارتداء الفنانة سهير رمزي للحجاب، وبعد سنوات طويلة وتحديدًا في 2019، بدأت تنتشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحجاب الكامل الذي اعتادت عليه، وظهر جزء من شعرها.

وبعد ذلك ظهرت الفنانة سهير رمزي، وقد تخلت عن الحجاب، مؤكدة أن الاحترام والاحتشام ليس أساس الحجاب لكنها التربية التي نشأ عليها الشخص.

شهيرة

الأمر ذاته سارت عليه الفنانة المعتزلة شهيرة، التي التزمت بالحجاب لفترات طويلة، لكن جاء خلعها للحجاب، بالتدريج، إذ ظهرت في بعض الأوقات دون ارتدائه بشكل كامل، فقد اكتفت بغطاء جزء من رأسها، حتى خلعته مرة واحدة، وجاء الظهور الأول للفنانة شهيرة، دون حجاب، من خلال حفل خيري في مارس 2019، وكانت وقتها برفقة صديقتها الفنانة سهير رمزي.

حلا شيحة

في العام 2007 اتخذت الفنانة حلا شيحة، خطوتها بالاعتزال عن الفن بعد أن ارتدت الحجاب، ومن ثم قررت الالتزام بالنقاب، والابتعاد نهائيًا عن الفن والإعلام، فكانت آخر أعمالها فيلم "كامل الأوصاف".

على مدار فترات طويلة وصلت لأكثر من 10 أعوام، ظلت حياة "حلا" بعيدة عن وسائل الإعلام، بحسب اختيارها، لكن الأمر اختلف كله في العام 2018، وتحديدًا في شهر يوليو، حينما تداولت صورة للفنانة حلا شيحة، دون النقاب، فكانت وقتها في عيادة طبيب الأسنان.

كانت الصورة هي تمهيدًا لظهور "حلا" مرة أخرى، دون حجاب وقرارها للعودة للتمثيل مرة أخرى، وهو ما تحقق في شهر أغسطس 2018، فكانت المفاجأة التي انتظرها جمهور الفنانة حلا شيحة، التي عادت للساحة الفنية مرة أخرى، وجاءت أولى أعمالها الفنية مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "زلزال".

Advertisements

عفاف راشد

في العام 2014 وعقب عودة الفنانة عفاف راشد، من أداء مناسك الحج، ارتدت الحجاب، وكان أول ظهور لها به في عزاء الفنانة الراحلة معالي زايد.

لكن، من خلال تصريح لها في برنامج "هوليوود الشرق"، المذاع على قناة "الشرقية"، أعلنت سبب خلعها للحجاب، الذي لم يدم سوى أشهر معدودة، بسبب معاناتها من صداع نصفي وكهرباء زائدة.

شاهيناز

المطربة شاهيناز، جاء أيضًا اسمها ضمن قائمة فنانات خلعن الحجاب، بعدما التزمت بارتدائه في 2006، ومن بعدها قدمت ألبوما دينيا بعنوان "الصعب هيعدي" في عام 2008.

غياب فترة طويلة ومن ثم عودة دون حجاب، هكذا كان حال "شاهيناز" التي قررت العودة دون حجاب في العام 2016، وذكرت في أحد البرامج التلفزيونية، أنها كانت تفكر في خلع الحجاب منذ سنوات طويلة لأنها تجد الأمر لا يتناسب مع عملها كمطربة خصوصًا وأن كثيرا من منظمي الحفلات يتراجعون عن الاستعانة بها في الحفلات أو المهرجانات.

نورهان

الفنانة نورهان عقب اشتراكها في المسلسل الشهير "عائلة الحج متولي" قررت ارتداء الحجاب، واعتزال الفن، للتفرغ لحياتها الأسرية، لكن طلاقها من زوجها عقب 9 أعوام جعلها تحسم الأمر من جديد، لتقرر خلع الحجاب والعودة لحياتها الفنية.

عبير صبري

في أواخر عام 2002، اتخذت الفنانة عبير صبري قرارها بالابتعاد عن الفن وارتداء الحجاب، حتى قررت أيضًا تقديم البرامج الدينية.

لكن الحجاب في حياة الفنانة "عبير" لم يدم لأكثر من 8 أعوام، إذ ظهرت في العام 2020، في إحدى المهرجانات، متخلية عنه وعادت للساحة الفنية من جديد.

ويذكر أن الفنانة داليا إبراهيم أعلنت اعتزالها الفن، بمنشور عبر حسابها على "فيس بوك": "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج.. شكرًا".

وعقب قرار الاعتزال نشرت صور للفنانة داليا إبراهيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مرتدية الحجاب، الخطوة الأولى التي أقدمت عليها عقب قرار اعتزال الفن.