ياسمين صبري وسلمى رشيد بنفس الإطلالة.. فستان بـ5600 جنيه (صور)

لايف ستايل

أطلت كل من الفنانة ياسمين صبري، والفنانة المغربية سلمى رشيد، بفستان أخضر مساء أمس، حيث شاركا الثنائي صورهما عبر حساباتهما الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وفي نفس التوقيت.

وتألقت الثنائي، بإطلالة ناعمة ورقيقة، حيث ارتدا فستانا أخضر، جاء بموديل البليزر من أعلى، بينما ظهر من الأسفل بشراشيب منسدلة، تميز بكونه بأكمام ومتوسط الطول، مع حزام عند الخصر.

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وجاءت الإطلالة من توقيع دار الأزياء العالمية Elisabetta Franchi، حيث بلغ سعرها 300 يورو، بما يعادل 5600 جنيه مصري.

وكان اسم الفنانة ياسمين صبري، تردد خلال الفترة الماضية، بسبب صورة ترخيص سيارتها الجديدة، التي بلغ ثمنها قرابة الـ10 ملايين جنيه، وهي من ماركة "rolls royce dawn 2020".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مشاركتها في رمضان الماضي 2020 بمسلسل "فرصة تانية".