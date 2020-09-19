دراسة تحذر من تناول المضادات الحيوية ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت دراسة جديدة أجراها علماء أمريكيون، من أن المضاد الحيوي "أزيثروميسين"، الذي يستخدم ضد مضاعفات فيروس كورونا، قد يؤدي إلى نوبة قلبية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "جاما نيت وورك أوبن" الأمريكية، فإنه تم إجراء الدراسة من قبل موظفين من جامعة إلينوي في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قاموا بمعالجة بيانات أكثر من 400 مليون مريض، وفق ما نقل "سبوتنيك".

وأضافت الصحيفة أن الدراسة توصلت إلى نتيجة تفيد بأنه لا ينبغي تناول المضاد الحيوي "أزيثروميسين" مع الأدوية، التي تؤثر على النبضات الكهربائية للقلب.

كما أشارت الدارسة إلى أن هذا السلوك يؤدي إلى زيادة بنسبة 40 في المائة في حدوث تشوهات القلب، بما في ذلك الإغماء وزيادة معدل ضربات القلب والسكتة القلبية.

وتشمل الأدوية المذكورة أدوية ضغط الدم ومضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للملاريا والمواد الأفيونية.

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