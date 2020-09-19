نجوى تطلب الخلع: "رومانسي زيادة وبيحضني في الشارع"

علاقات و مجتمع

"جوزي رومانسي أكتر من اللازم ودي حاجة أي واحدة تمل منها"، بهذه العبارة بدأت "نجوى.ك"، شكواها أمام محكمة أسرة "كيت كات"، بعد إصرارها على خلع زوجها لاستحالة الحياة معه.

تتذكر "نجوى" خمس سنوات عاشتها معه فلم تشعر بعيب زوجها إلا بعد الزواج، وخاصة بعد مرور عامين على زواجهما، "عشت معاه 5 سنين مكنش بيقول لي على حاجة لا وغيرته كان مبالغ فيها لو سلمت على حد بالأيد، يبقى في حاجة بينا".

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الغيرة المبالغ فيها مع الرومانسية الزائدة جعلتها تحاول تغيير طباع زوجها التي وصفتها بالسيئة، "بعد سنتين بدأت أحس بمشكلة كبيرة في طباعه وحاولت أغير منه لكن مفيش فايدة".

مواقف محرجة تتذكرها "نجوى"، "ممكن فجأة نبقى في مكان عام الأقيه حضني أدام الناس وده كان بيحرجني جدا، ولما أتكلم معاه يقولي غصبن عني بتوحشينى أوي".

على الرغم من احتياج بعض الفتيات إلى الرومانسية، إلا أنها وجدت في هذه الحياة عذاب لا يحمل من الحب شيئا، "أوقات كنت بحس أنه مريض نفسي بسبب تصرفاته المفاجئة، وطول الوقت عايزنى أقوله كلام حلو".

كان طلب الطلاق الحل الذي وجدته مناسبا ولكن الرفض كان مصير طلبها، "رفض يطلقني وقالي مقدرش أعيش من غيرك وهدد بانتحاره لو صممت على الطلاق، فلجأت للخلع علشان أخلص من حياتي معاه".