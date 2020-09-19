عروس تحتفل بزفافها في المستشفى بصحبة أمها مريضة السرطان

علاقات و مجتمع

كأنها أرادت رد الجميل، تخلت عن مظاهر الاحتفال الرسمية بليلة زفافها، وأقامت حفلا صغيرا داخل حجرة بالمستشفى التي تتلقى فيه والدتها العلاج، حتى لا تتركها في محنتها، وتحرمها من مشاركتها لأهم لحظات حياتها.

بحسب ما ذكرته صحيفة "الديلي ميل"، قررت "نيكول ليند" والبالغة من العمر 30 عامًا، الاحتفال بزواجها من شاب يدعى "جيمس" داخل المستشفى التي تتلقى فيه والدتها جرعات الكيماوي، حيث طلت الابنة بالفستان الأبيض، على والدتها السيدة "إليزابيث بريدجووتر" ذات الـ 71 عامًا.

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لحظات من الصدمة والفرح والدفئ، وثقتها شقيقة العروس "ليزا"، لترصد تعبيرات وجه الأم العجوز التي لا تستطيع الحديث فور رؤية ابنتها وهي عروس.

وبحسب "الديلي ميل"، أكدت العروس أنها قررت هذا الفعل بعدما أخبر الأطباء والدتها التي تخضع لعلاج سرطان الرئة، أنه لم يكن لديها سوى أسابيع قليلة للعيش، بعد عامين من العلاج الكيميائي والعلاج.

وقالت العروس"أمي انهارت، لأنها لن ترى ابنتها تتزوج، لذلك عرضت الزواج على جيمس يوم الإثنين وتم بعد 5 أيام فقط، كل هذا حتى أتمكن من إسعاد والدتي".