الامارات | بسبب كورونا.. «ممنوع الكلام ممنوع الأكل» بوسائل النقل العام في الفلبين

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. «ممنوع الكلام ممنوع الأكل» بوسائل النقل العام في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الفلبين 3962 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 283 ألفاً و460، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم السبت.

وذكر المتحدث الرئاسي، هاري روك، اليوم، أن الرئيس رودريجو دوتيرتي قرر الإبقاء على التباعد الاجتماعي مسافة متر واحد بين الركاب في وسائل النقل العام، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلبينية.

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وأضاف روك أن بروتوكولات الصحة والسلامة سيتم أيضاً تطبيقها، من بين ذلك «ممنوع الكلام، ممنوع الأكل» داخل مركبة نقل عام.

وكانت مسافة التباعد الاجتماعي متر واحد، في وسائل النقل العام قد قلصت إلى 75ر0 متر بدءاً من 14 سبتمبر الجاري فى محاولة لإنعاش الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، ذكرت إدارة النقل أنها «ستنفذ بشكل صارم» قرار الرئيس، مشيرة إلى أن ذلك يعادل أقل من نصف القدرة الاستيعابية لمعظم مركبات النقل العام.

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