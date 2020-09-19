اللحوم تزيد هرمون الذكورة لدى الرجال وتزيد الرغبة

صحة

قال الدكتور ميخائيل جينزبورخ، إنه من الضروري للرجال تناول اللحوم، لأنها ترفع مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم كونها تحتوي على البروتينات والزنك.

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وكشفت نتائج تجربة تضمنت فرض حمية غذائية على مجموعة رجال لا تحتوي على أي بروتين حيواني، لمدة شهر، لوحظ بعدها انخفاض واضح بمستوى هرمون التستوستيرون في دمهم، بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم"

ومن جانب آخر أصبحوا يتعبون بسرعة وانخفضت عندهم الرغبة الجنسية. يزيد اللحم من مستوى الهيموجلوبين في الدم، لأنه يحتوي على الحديد والبروتين، ويعزز المناعة ويسهم في نمو العضلات خاصة عند اقترانه بالنشاط البدني.