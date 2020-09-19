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علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "هنا" بإطلالة صيفية جريئة مرتدية فستان قصير، وانهالت التعليقات عليها قائلة، وكان أبرزها تعليق زوجها أحمد فهمي، "حببتي"، وعلقت رانيا يوسف "قمر".
وكانت دعمت الفنانة هنا الزاهد، الإعلامية رضوى الشربيني بعد أزمتها الأخيرة بسبب تصريحاتها عن المحجبات وغير المحجبات، خلال إذاعة إحدى حلقات برنامجها "هي وبس"، على فضائية "سي بي سي" سفرة.
ونشرت هنا الزاهد صورة لرضوى الشربيني عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مرتدية فستاناً قصيرًا من اللون الأصفر.
وعلقت هنا على الصورة قائلة، "بارك الله فيكي، أنا بحبك أوي يا رضوى، من أجدع وأجمل الناس اللي شوفتهم، بحبك أوي".
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة جريئة لهنا الزاهد.. وأحمد فهمي: "حبيبتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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