بطلة "كلمني شكرا".. 7 معلومات عن داليا إبراهيم بعد ارتدائها الحجاب

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علاقات و مجتمع
عقب 3 أشهر من اعتزالها الفن، بعد مشوار تضمن عشرات الأعمال، فاجأت الفنانة داليا إبراهيم، جمهورها عبر مواقع السوشيال ميديا، ارتدائها الحجاب، حيث ظهرت بعدة صور بحجاب تقليدي أسود.
وسرعان ما تفاعل المتابعون مع إطلالة الفنانة الجديدة، التي أثنى عليها الكثير.
من هي داليا إبراهيم؟
"هن" يرصد أبرز المعلومات عن داليا إبراهيم عقب ارتداءها الحجاب.
- بدأت مشوارها الفني في منتصف التسعينيات، أي ما يقرب من 29 عاماً في التمثيل.
- حصلت على ليسانس آداب قسم المسرح.
- اكتشفها محمد صبحي عندما انضمت لفرقة "بالعربي الفصيح".
- أبرز أعمالها الدرامية مسلسلات "ونيس" "أهالينا"،"كناريا وشركاه"، "الليل وآخره" و"الست أصيلة".
- أبرز الأفلام التي شاركت بها فيلم "كلمني شكرًا".
- كانت آخر أعمالها ظهورها في إحدى حلقات مسلسل "استيفا" مع عباس أبو الحسن، وحكاية من حكايات مسلسل "جراب حواء" عام 2016.
- قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج.
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